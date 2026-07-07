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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research belässt TKMS auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank hält TKMS auf Buy mit Ziel 110 Euro
    • Marinewerft gewinnt alle Milliardenausschreibungen
    • Auftragsbestand könnte 40 Milliarden Euro überschreiten
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt TKMS auf 'Buy' - Ziel 110 Euro
    Foto: penofoto.de - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS anlässlich des U-Boot-Großauftrags aus Kanada mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Damit habe die Marinewerft alle ausstehenden großen Ausschreibungen im Milliardenbereich erfolgreich für sich entscheiden, was ihre Stärke unterstreiche, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dank dieser Erfolgsgeschichte könne der Auftragsbestand die Marke von 40 (derzeit 20) Milliarden Euro überschreiten und biete damit gute Berechenbarkeit der kommenden Jahre./edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:56 / CET

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    TKMS

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    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 92,20 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,81 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,94 %/+20,22 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 110 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00, was eine Steigerung von +21,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TKMS - TKMS00 - DE000TKMS001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Neubewertung der TKMS-Aktie bei einem milliardenschweren Fregattenauftrag (Kanada/Bundestag), die Unsicherheit durch vertagte Entscheidungen, kurzfristige Abverkäufe und Nachkäufe (~76,5€) sowie um langfristige Fundamentalfaktoren wie NATO-Aufträge, den hohen Anteil deutscher U-Boote und potenzielle Serviceerlöse (~30 Mrd.).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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