Deutsche Bank Research belässt TKMS auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 92,20 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.

Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,81 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,94 %/+20,22 % bedeutet.