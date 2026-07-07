Hochtief wird für NTT Global Data Centers ein Rechenzentrum in Berlin bauen

2025 hatte Hochtief eigenen Angaben zufolge neue Aufträge für Rechenzentren im Wert von 16,8 Milliarden Euro erhalten. Der Bereich macht demnach 21 Prozent des Auftragsbestands aus./mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 487,2 auf Tradegate (07. Juli 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um -2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,20 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 37,69 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 472,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 419,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von -13,21 %/+10,19 % bedeutet.