Samsung liefert zwar gute Zahlen - aber nicht gut genug, die Aktie wird abverkauft: Daher der Kospi in Südkorea unter Druck, das wiederum zieht den Nasdaq-Future nach unten. Kommt heute ein Abverkauf von Chip-Aktien wie Micron? Und der Iran beschießt zwei Schiffe nahe der Küste des Oman - wird Trump wie zuletzt wieder mit erneuten Angriffen reagieren? Der Konflikt dürfte wieder eskalieren - zumal die Emotionen im Iran durch das Khamenei-Begräbnis aufgeheizt sind. Der Ölpreis heute etwas höher - aber da dürfte noch mehr gehen, wie ein Vergleich mit den rekordhohen Margen der Raffinerien zeigt. Und Trumps Trickserei mit Infantino hat nichts gebracht..

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Das Video "Samsung-Abverkauf, Nasdaq rot, Iran beschießt Schiffe!" sehen Sie hier..