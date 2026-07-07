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    Hyundai Motor bringt den humanoiden Roboter Atlas zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 - eine Premiere für die Integration von Robotik in das Live-Spielgeschehen

    • Hyundai Motor präsentiert den Atlas von Boston Dynamics im Rahmen eines historischen Einsatzes bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 und demonstriert damit die praktischen Einsatzmöglichkeiten der Robotik auf einer der größten Bühnen des Sports.
    • Die erstmalige Integration eines humanoiden Roboters in das Live-Spielumfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft unterstreicht die führende Rolle der Hyundai Motor Group und von Boston Dynamics im Bereich der Robotik
    • Multi-Channel-Storytelling unterstreicht die Innovation hinter Atlas' historischer Teilnahme an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft

    SEOUL, Südkorea und EAST RUTHERFORD, New Jersey, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Hyundai Motor Company hat heute Atlas – einen hochentwickelten humanoiden Roboter, der von Boston Dynamics entwickelt wurde – im Rahmen des Achtelfinalspiels im New York/New Jersey Stadium in die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 eingebunden. Als offizieller Robotik-Partner des Turniers realisierte Hyundai Motor die erste robotergestützte Halbzeit-Show auf der größten Fußballbühne aller Zeiten und präsentierte damit einem weltweiten Live-Publikum modernste Robotik-Technologie.

    Hyundai Motor Company today highlighted its partnership with FIFA, alongside the unveiling of its new global campaign,

    Dieser Moment unterstreicht die wachsende Führungsrolle der Hyundai Motor Group im Bereich der Robotik sowie ihr Engagement für die Förderung menschenzentrierter Innovationen durch Erlebnisse, die Technologie und Menschen auf sinnvolle Weise miteinander verbinden.

    Warum ist dies ein Meilenstein für die Robotik und den weltweiten Sport?

    Die Aktion brachte fortschrittliche Robotik auf eine der weltweit größten Sportbühnen und demonstrierte, wie diese Zukunftstechnologie im rasanten Umfeld eines Live-Spiels der FIFA-Weltmeisterschaft eingesetzt werden kann.

    Die Vorführung markierte zwei bedeutende Meilensteine:

    • Erste öffentliche Demonstration der Bewegungsfähigkeiten der Serienversion von Atlas in der Praxis, die erstmals auf der CES 2026 vorgestellt wurde
    • Erste Integration eines humanoiden Roboters in das Live-Spielumfeld einer FIFA-Weltmeisterschaft

    Indem Hyundai Motor die Robotik in ein Live-Sportumfeld bringt, treibt das Unternehmen seine Vision „Progress for Humanity" voran und zeigt gleichzeitig, wie Innovationen in der Robotik sinnvolle Erlebnisse für Menschen auf der ganzen Welt schaffen können.

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    PR Newswire (dt.)
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