AKTIE IM FOKUS 2
Kion erholt sich dank Kaufempfehlung von Morgan Stanley weiter
- Morgan Stanley hebt Kursziel auf 62 Euro an
- Analyst stuft Kion auf Overweight mit 41 Prozent
- Aktie überwand 90-Tage-Linie bei rund 44,50 Euro
(Neu: mehr Details aus der Studie des Analysten)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kion-Aktie hat am Dienstag dank einer optimistischen Einschätzung der US-Bank Morgan Stanley ihren Ende Juni gestarteten Erholungslauf fortgesetzt. Das Papier des Gabelstaplerherstellers und Lagertechnikspezialisten sprang zum Handelsstart mit 46,43 Euro auf den höchsten Stand seit Mitte Mai.
Rasch darauf kam es etwas zurück und legte noch um 3,5 Prozent auf 45,39 Euro zu. Damit zählte Kion zu den besten Werten im leicht nachgebenden Index der mittelgroßen Titel, dem MDax .
Zudem überwand die Kion-Aktie - nach den zuletzt übersprungenen charttechnischen Widerständen in Form der 21- und der 50-Tage-Durchschnittslinien - nun auch die 90-Tage-Linie bei um die 44,50 Euro. Sie ist ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend.
Analyst Max Yates erhöhte das Kursziel für die Kion-Aktie von 48 auf 62 Euro und stufte das Papier von "Equal-weight" auf "Overweight" hoch. Gemäß dieser Einstufung erwartet Morgan Stanley eine überdurchschnittliche Gesamtrendite der Aktie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Werten derselben Branche. Zugrunde gelegt wird ein Zeitraum zwischen 12 und 18 Monaten.
Yates sieht Potenzial für eine Neubewertung und wies darauf hin, dass der Einstiegszeitpunkt derzeit attraktiv sei. Angesichts des Kursrückgangs um etwas mehr als ein Drittel seit Jahresbeginn sowie auch der unterdurchschnittlichen Wertentwicklung im Vergleich zur Industriegüter-Branche scheine die Aktie einen negativeren Ergebnisausblick einzupreisen, als er selbst erwarte, schrieb er.
Kion hat ihm zufolge frühzeitig auf physische Künstliche Intelligenz (KI) gesetzt. Und auch wenn es derzeit noch zu früh sei, um Auswirkungen auf Umsatz oder Marge zu erkennen, schaffe dies "wertvolle zusätzliche Optionen".
Yates wies zudem darauf hin, dass in seinem optimistischsten Szenario (Bull-Case) ein Aufwärtspotenzial von 105 Prozent winke, während das Risiko im schlimmsten Fall (Bear-Case) bei minus 20 Prozent liege.
Mit seinem neuen Ziel sieht der Morgan-Stanley-Analyst, bezogen auf den Schlusskurs vom Vortag, nun ein Potenzial von 41 Prozent. Das höchste Kursziel unter den rund 20 von Bloomberg erfassten Analysehäusern hat indes die US-Bank JPMorgan mit 76 Euro./ck/la/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kion Group Aktie
Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 33.126 auf Ariva Indikation (07. Juli 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kion Group Aktie um +21,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Kion Group bezifferte sich zuletzt auf 5,81 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Kion Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +6,09 %/+71,56 % bedeutet.
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KION Group
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Hier sind die wichtigsten Ergebnisse im Detail:
Dividende und Präsenz
Dividendenbeschluss: Die Aktionäre stimmten einer Dividende von 0,62 € pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025 zu. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 35 Prozent.
Präsenz: Bei der virtuell durchgeführten Hauptversammlung waren mehr als 79 Prozent des Grundkapitals vertreten.
KION Group
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Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
Drei langjährige Mitglieder legten ihr Mandat mit Ablauf der HV nieder:
KION Group
Dr. Alexander Dibelius (nach 19 Jahren Tätigkeit)
Kui Jiang
Dr. Shaojun Sun
KION Group
Als neue Mitglieder wurden folgende drei Führungskräfte in den Aufsichtsrat gewählt:
KION Group
Dr. Ralf Krieger (unabhängiger Unternehmensberater)
Decheng Wang (Deputy Chairman der Weichai Holding Group)
Zhao Jin (Vice General Manager der Weichai Holding Group)
KION Group
Vorstand
Vertragsverlängerung: Der Vertrag von Vorstandsmitglied Michael Larsson (President von KION IAS und ITS Americas) wurde vorzeitig bis Dezember 2029 verlängert.
Quelle: KI
Die Hochstufung der DZ Bank auf ‚Kaufen‘ mit einem fairen Wert von 59 Euro unterstreicht die massive Unterbewertung des Sektors. Genau deshalb ist Kion ein fester Bestandteil meiner Hardware-Säule im wikifolio. Qualität hat ihren Preis, und der aktuelle Abschlag ist fundamental nicht gerechtfertigt. Ich bleibe langfristig positioniert.
Danke für den Artikel hinsichtlich dem Auftragseingang bei KION. Mit steigenden Auftragseingang folgt steigender Umsatz und hoffentlich auch ein gutes Ergebnis. Erst zu Jahresanfang 2026 war KION um die 68 € - 69 € und sollte sicherlich auch wieder erreicht werden.