Luxus statt KI: LVMH-Aktie jetzt mit erstklassiger Einstiegschance!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – LVMH

Monatelang hatte sich der Fokus vieler Privatanlegerinnen und -anleger einseitig auf Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte verengt. Die Angst, hier etwas zu verpassen, beginnt sich gerade gewaltig zu rächen, denn während KI-Aktien immer stärker unter Druck geraten und selbst von Mega-Earnings wie jenen von Samsung nicht mehr profitieren können, befinden sich in den zurückliegenden Wochen vernachlässigte Werte, darunter viele frühere Anlegerlieblinge, im Aufwind. Die neuen Allzeithochs in den als "langweilig" geltenden Indizes DAX und Dow Jones sind hierfür der beste Beweis.

Werden die alten jetzt die neuen Anlegerlieblinge?

Zu den Werten, welche von der laufenden Sektorrotation profitieren können, gehört auch der französische Luxusgüterkonzern LVMH. Von neuen Allzeithochs ist die Aktie zwar noch weit entfernt, doch nach einer längeren Kursflaute tut sich auch hier endlich wieder etwas zugunsten der Bullen. Der Aktie ist ein markanter Doppelboden und jüngst auch ein frisches Kaufsignal gelungen. Gleichzeitig ist die Unternehmensbewertung auf ein moderates Niveau herabgesunken, da die Geschäftsentwicklung viel Zeit hatte, gegenüber der Kursentwicklung aufzuschließen.

Dass die Energiepreise deutlich früher und stärker gesunken sind, als viele Expertinnen und Experten erwartet hatten, dämpft außerdem die Inflations- und Zinserwartungen – damit könnte Konsumentinnen und Konsumenten mehr Kaufkraft zur Verfügung stehen, als bislang vermutet wurde. Das bedeutet für LVMH und seine Hochpreisprodukte ein verbessertes Geschäftsumfeld.

Für zusätzliche Hoffnung sorgt außerdem, dass vor allem chinesische Verbraucherinnen und Verbraucher wieder tiefer in die Tasche zu greifen bereit sind. In China konnten zuletzt einige Konsumgüterkonzerne ein überraschend hohes Wachstum präsentieren. Damit erscheint die Zeit für eine Trendwende der Aktie von LVMH reif. Die technische Ausgangslage lässt eine solche Interpretation bereits zu – wer jetzt auf die Aktie oder gar den Discount-Optionsschein MM24P4 setzt, kann sich Ertragschancen von bis zu +106,6 Prozent (siehe unten) sichern!

LVMH Chartsignale

Markanter Doppelboden: Im Bereich von 450,00 Euro hat die LVMH-Aktie einen großen Doppelboden gebildet. Dieser liefert Vertrauen für eine Trendwende.

Im Bereich von 450,00 Euro hat die LVMH-Aktie einen großen Doppelboden gebildet. Dieser liefert Vertrauen für eine Trendwende. Erholungstrend gestartet: In den vergangenen Wochen ist unterstützt von den technischen Indikatoren eine Erholung angelaufen.

In den vergangenen Wochen ist unterstützt von den technischen Indikatoren eine Erholung angelaufen. Erste Kaufsignale: Der Sprung über die 50-Tage-Linie sowie ein Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD sorgten für erste prozyklische Kaufsignale.

Der Sprung über die 50-Tage-Linie sowie ein Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD sorgten für erste prozyklische Kaufsignale. Chance auf Trendwende: In der Gesamtschau ergeben sich für die LVMH-Aktie jetzt deutlich verbesserte Chancen auf eine nachhaltige Kurserholung.

LVMH: Findet die Aktie jetzt zu alter Stärke zurück?

Langfristig ist die LVMH-Aktie über jeden Zweifel erhaben. In den vergangenen 10 Jahren haben die Anteile des französischen Luxusgüterkonzerns eine Gesamtrendite von über 360 Prozent erwirtschaftet. Damit schlagen sie sogar den inzwischen von Technologiewerten dominierten US-Gesamtmarktindex S&P 500, der es auf eine Gesamtrendite (Kurswertsteigerung + Dividende) von rund 320 Prozent bringt. Hierfür war ein einerseits ein hohes Wachstum auf Märkten in Entwicklungsökonomien verantwortlich sowie ein Wachstum in der Breite von Konsumentengruppen in entwickelten Volkswirtschaften. Eine Handtasche von Louis Vuitton war früher ein seltener Anblick – inzwischen prägt sie das öffentliche Auftreten vieler Konsumentinnen und Konsumenten.

Die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Lebenshaltungskosten machten aber auch vor Luxusgütern und ihrer Nachfrage nicht halt. Sinkende Wachstumsraten vor allem auf dem wichtigen chinesischen Markt sorgten für Gewinnwarnungen und enttäusche Wachstumserwartungen. Dementsprechend legte die Aktie den Rückwärtsgang ein. Zwar verbesserte sich der Ausblick des Unternehmens zeitweise wieder, doch spätestens der Iran-Krieg machte dem verbesserten Sentiment einen Strich durch die Rechnung. Die Folge ist eine Berg-und-Talfahrt, welche jedoch im Bereich von 450,00 Euro einen markanten Doppelboden hinterlassen hat.

Die Chancen auf eine fortgesetzte Erholung stehen gut

Der dient bereits als Ausgangsbasis für eine Erholung der Anteile. Angetrieben durch bullishe Divergenzen in den technischen Indikatoren RSI und MACD steigerte sich die Aktie in den vergangenen Wochen um rund 10 Prozent. Dabei wurde sie begleitet und weiter anziehenden Indikatoren – das ist in der Regel ein Zeichen für die Nachhaltigkeit eines Kursanstieges.

Dem sind zuletzt auch erste prozyklische Kaufsignale gelungen. Dazu gehören beispielsweise der Sprung über die 50-Tage-Linie sowie der Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD, der damit einen (kurzfristigen) Aufwärtstrend der Aktie anzeigt.

Im Bereich von 500,00 trifft die Aktie auf einen Horizontalwiderstand, doch die Aussichten darauf, dass dieser zeitnah überwunden wird, stehen angesichts der verbesserten technischen Indikatoren gut. Der RSI liegt aktuell im neutralen Bereich. Damit befördert er einen weiteren Kursanstieg zwar nicht gerade, steht ihm aber auch nicht im Weg. Unterdessen steht der MACD vor dem Sprung über seine Signallinie, was eine Trendverschärfung bedeuten würde.

Damit zeichnet sich ein fortgesetzter Kursanstieg bis in den Widerstandsbereich um 550,00 Euro jetzt immer deutlicher ab. Dort steht dann die Frage nach einer übergeordneten Trendwende im Raum. Um dieses bullishe Setup nicht zu gefährden, darf die Aktie jetzt aber nicht mehr dauerhaft unter ihre Aufwärtstrendlinie beziehungsweise unter die bei rund 477,00 Euro verlaufende 50-Tage-Linie fallen.

Das ist ein Preisniveau, das man kaufen kann!

Zwischenzeitlich war LVMH eine ausgesprochen kostspielige Aktie, doch die seit einiger Zeit anhaltende Kursflaute hat der Unternehmensbewertung gut getan. Für 2026 ist der Konzern mit dem 22,4-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, für 2027 steht ein KGVe von 19,2 zu Buche. Beide Werte liegen deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 28,5. Vor allem die Bewertung für 2027 wirkt attraktiv, da das erwartete Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) mit 1,2 unter dem Branchendurchschnitt von knapp 1,5 liegt.

Beim Verhältnis von Unternehmenswert (EV) und operativem Ertrag (EBITDA) stehen mit 11,1 (2026) und 10,0 (2027) branchenübliche Werte zu Buche – hier verhindert aktuell die Nettoverschuldung von rund 24 Milliarden Euro ein besseres Ergebnis. Grundsätzlich sind die Franzosen bilanziell hervorragend aufgestellt, da die Verschuldung weniger als das Einfache des EBITDA beträgt.

Für 2026 erwarten Beobachterinnen und Beobachter eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Das liegt etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,4 Prozent. Gleichzeitig läuft ein Aktienrückkaufprogramm – dessen Umfang könnte bei Bedarf durch das Management um CEO Cécile Cabanis aufgestockt werden. Diese Maßnahme wäre durch freie Cashflows in Höhe von fast 12 Milliarden Euro in den vergangenen 12 Monaten gut gedeckt. Damit bietet die LVMH-Aktie auf dem aktuellen Kurs- und Bewertungsniveau ein attraktives Gesamtpaket.

Die Aktie verfügt weiterhin über viel institutionellen Rückhalt

Unter Expertinnen und Experten genießt LVMH unverändert ein großes Vertrauen, die Aktie ist mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Bei insgesamt 26 Einschätzungen zur Aktie sprechen sich 12 Studien zum "Kaufen" und 5 weitere zum "Übergewichten" der Anteile aus. Dem stehen 9 neutrale Bewertungen gegenüber. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Daraus ergibt sich im Mittel eine Bewertung mit "Übergewichten" unmittelbar an der Grenze zum "Kaufen".

Das Anstiegspotenzial der Aktie wird dabei als groß eingeschätzt. Im Mittel veranschlagen Analystinnen und Analysten den fairen Wert auf 567,93 Euro, das bedeutet gegenüber dem Schlusskurs vom Montag ein Aufwärtspotenzial von 17,4 Prozent. Zwar liegt mit 420,00 Euro auch ein Kursziel deutlich unter dem aktuellen Niveau vor, doch dieses wird von einer sehr optimistischen Einschätzung und einem Street-High-Target von 660,00 Euro aufgewogen.

LVMH auf einen Blick

ISIN: FR0000121014

FR0000121014 Marktkapitalisierung: 243,9 Milliarden Euro

243,9 Milliarden Euro Dividendenrendite: 2,6 Prozent

2,6 Prozent KGVe 2026: 22,4

22,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Übergewichten Fairer Wert (laut Konsens): 576,93 Euro

576,93 Euro Aufwärtspotenzial: +17,4 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Die sich immer stärker abzeichnende Sektorrotation, ein technisch verbesserter Trend der Aktie, eine moderate Unternehmensbewertung sowie unverändert zusätzliche Expertinnen und Experten deuten bei der Aktie von LVMH jetzt auf eine erstklassige Einstiegschance hin.

Konservativ agierende Anlegerinnen und Anleger setzen auf die Aktie und kassieren nebenbei eine stetig wachsende Dividende (durchschnittliche jährliche Steigerungsrate in den vergangenen 10 Jahren: 15,7 Prozent). Wer seine Ertragschancen dagegen bei vertretbaren Risiken optimieren möchte, setzt stattdessen auf den Discount-Optionsschein MM24P4.

MM24P4 ist mit einem Basispreis von 480,00 Euro und einer Kappungsgrenze (Cap) von 530,00 Euro ausgestattet. Daraus ergibt sich ein maximaler Auszahlungsbetrag von 5,00 Euro, wenn LVMH bis zum Laufzeitende am 18. Dezember auf oder über 530,00 Euro geklettert sein sollte. Das bedeutet ein Gewinnpotenzial von +106,6 Prozent, wofür die Aktie lediglich um +6,6 Prozent oder mehr steigen muss. Für Kurse zwischen 480,00 und 530,00 Euro erhalten Anlegerinnen und Anleger dagegen einen anteiligen Betrag. Das Auszahlungsprofil lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte LVMH zum Laufzeitende unter dem Basispreis von 480,00 Euro notieren, verfällt MM24P4 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte erstens die Positionsgröße mit Bedacht und dem individuellen Risikoprofil entsprechend gewählt werden, außerdem sollte zweitens ein vorzeitiger Verkauf in Betracht gezogen werden, sollte die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter ihre bei 480,00 Euro verlaufende 50-Tage-Linie fallen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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