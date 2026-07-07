DAX schlägt Wall Street – warum das nur Nachholeffekt ist

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der DAX erreichte am 3. Juli 2026 mit 25.809 Punkten ein neues Allzeithoch. Für die vergangene Woche stand ein Plus von 4 Prozent zu Buche – deutlich mehr als die 1,7 Prozent, die der S&P 500 im selben Zeitraum verzeichnete. In meiner aktuellen Heibel-Ticker-Ausgabe ordne ich ein, worauf diese Outperformance tatsächlich zurückgeht – und keiner der drei Gründe ist neue deutsche Stärke.

Der Ölpreis entlastet Deutschland direkter als die USA

Der Ölpreis verlor binnen 30 Tagen mehr als ein Viertel an Wert und notiert wieder auf dem Niveau von vor dem Iran-Konflikt, nachdem sich die Lage zwischen den USA und dem Iran entspannt und die Kriegsprämie aus dem Markt gedrückt hat. Für Deutschland als Energie-Importland wirkt ein günstigerer Ölpreis direkter entlastend als für die USA, die einen erheblichen Teil ihres Öls selbst fördern.

Dem DAX fehlen die Chip-Maschinenbauer, die die Wall Street belasteten

Während der DAX zulegte, traf ein gezielter Ausverkauf in den USA die Chip-Maschinenbauer und Anbieter von Nicht-KI-Chips: SanDisk und Teradyne verloren je 14 Prozent, KLA Tencor 12 Prozent, Lam Research 10 Prozent. Im DAX gibt es keine vergleichbaren Titel, deren Kursverfall den Index hätte belasten können – anders als im S&P 500 und insbesondere im Nasdaq 100.

Der DAX holt nur einen Rückstand aus dem ersten Halbjahr auf

Seit Jahresbeginn liegt der DAX mit 4,7 Prozent deutlich hinter EuroStoxx 50 und Dow Jones, die beide rund 10 Prozent im Plus notieren. Während US-Aktien nach der KI-Rallye als hoch bewertet eingestuft wurden, war beim DAX zuletzt viel Konjunkturpessimismus eingepreist – ein Pessimismus, der sich nun langsam auflöst.

Fazit

Die Outperformance des DAX beruht auf einer Kombination aus günstigeren Rahmenbedingungen und einem einfachen Aufholeffekt gegenüber einem zuvor unterdurchschnittlichen ersten Halbjahr. Ob daraus ein tragfähiger neuer Trend wird oder es bei einer kurzzeitigen Gegenbewegung bleibt, ist noch nicht entschieden. Auch kurzfristig fehlt laut aktueller Sentiment-Lage ein Trigger für einen weiteren Anstieg.

Welche der drei Erklärungen halten Sie für die entscheidende – Ölpreis, Indexzusammensetzung oder der reine Rückstand? Kommentieren Sie gerne unten.

Wie eng Ölpreis und Börse verknüpft sind, ordne ich hier ausführlich ein: https://www.heibel-ticker.de/blog/2-damoklesschwerter-oelpreis-private ...

Warum die Sommerkorrektur wegen des Iran-Konflikts weiter auf sich warten lässt, erkläre ich hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/irankrieg-sommerkorrektur-2026-warte ...

Was der fallende Ölpreis für Trumps Deflationsplan und die Zinsen bedeutet, lesen Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/oelpreisverfall-trumps-deflationspla ...

Warum kurzfristig noch ein Trigger für einen weiteren DAX-Anstieg fehlt, zeigt die Sentimentanalyse hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/sentimentanalyse-dax-ohne-trigger-ke ...

Die vollständige Einordnung mit allen Hintergründen finden Sie hier: https://www.heibel-ticker.de/blog/dax-rekord-nachholeffekt-wall-street ...

Die aktuelle Anlegerstimmung dazu können Sie auf animusX verfolgen: https://www.animusx.de