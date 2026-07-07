🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Gefährdete Erholung

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche-Telekom-Aktie: Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis!

    Die Anteile der Deutschen Telekom konnten sich nach einem neuen Mehrjahrestief zuletzt stark erholen, doch die Gefahr ist charttechnisch noch nicht gebannt.

    Für Sie zusammengefasst
    Gefährdete Erholung - Deutsche-Telekom-Aktie: Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis!
    Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

    Deutsche Telekom: Der verhinderte Gewinner

    Eigentlich deutete bei den Anteilen der Deutschen Telekom vieles auf ein starkes Börsenjahr hin, nachdem die Aktie munter in 2026 gestartet und im Februar durch die Decke gegangen war. Doch der Beginn des Iran-Krieges führte zum abrupten Ende des Höhenfluges – als zinssensitiver Telekommunikationswert waren die Anteile der Bonner vom starken Anstieg der Zins- und Inflationserwartungen besonders stark betroffen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    28.939,43€
    Basispreis
    34,50
    Ask
    × 8,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.375,07€
    Basispreis
    3,13
    Ask
    × 8,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für zusätzlichen Ärger sorgten in den vergangenen Tagen die Gerüchte um einen möglichen Einstieg von SpaceX in das Mobilfunkgeschäft – das Unternehmen muss händeringend neue, profitable Geschäftszweige erschließen, um seine Mondbewertung irgendwie zu rechtfertigen. Daraufhin geriet die gesamte Branche unter Verkaufsdruck.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    SpaceX und Elon Musk sorgten für großen Ärger

    Für die Deutsche Telekom war dieser besonders hoch, da gleichzeitig Gerüchte kursierten, SpaceX könnte die US-Tochter T-Mobile US kaufen und damit den Überlegungen von CEO Timotheus Höttges, diese in einer Holding-Gesellschaft zu vereinigen, zuvorkommen beziehungsweise zu einem kostspieligen Angebot zwingen.

    Ungeachtet dessen hat  sich die Aktie in den vergangenen Tagen ausgehend von neuen Mehrjahrestiefs, eigentlich ein technisches Verkaufssignal, gut erholen können. Am Dienstag notierte die Aktie in einem zu Gewinnmitnahmen neigenden Gesamtmarktumfeld sogar mit Zugewinnen. Für ein Aufatmen beziehungsweise nachlassende Kaufbemühungen ist es jedoch noch zu früh:

    Deutsche Telekom_hist_wallstreet_online_25ND_26ND (10).webp

     

    Seit ihrem Mehrjahreshoch im März 2025 befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom in einem Abwärtstrend. Dieser wurde zwar durch die steile Zwischenerholung im Februar unterbrochen, aber nicht grundsätzlich außer Kraft gesetzt – davon zeugt vor allem das vor wenigen Tagen markierte Mehrjahrestief. Solche gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

    Dass es jüngst nicht zu noch höheren Verlusten gekommen ist, haben die Käuferinnen und Käufer der Aktie vor allem der Bodenbildung im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie dem zaghaften Aufwärtstrend im Trendstärkeindikator MACD zu verdanken, die somit für bullishe Divergenzen sorgen. Gleichzeitig war die Aktie am unteren Ende ihres mittelfristigen Abwärtstrends angelangt reif für einen Rebound.

    Der hatte durchaus Wucht: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen fast 10 Prozent zulegt, was für einen defensiven und eher schwankungsarmen Titel eine ganze Menge ist. Trotzdem dürfen die Käuferinnen und Käufer jetzt nicht nachlassen, denn die sprichwörtliche Kuh ist noch nicht vom Eis.

    Darum könnte die jüngste Erholung zu wenig sein

    Zwar liegen in den technischen Indikatoren bullishe Divergenzen vor, doch noch ist die Ausgangslage schwach. Der RSI liegt gerade so im neutralen Bereich, was trotz der jüngsten Zugewinne noch nicht für Rückenwind spricht. Im Trendstärkeindikator MACD zeichnet sich zwar ein Sprung über die Signallinie ab, trotzdem ist der Abstand zur Nulllinie noch groß. Ohne Vorzeichenwechsel zeigt der MACD aber keinen neuen Aufwärtstrend der Aktie an.

    Auf die wartet im Bereich von 26,00 bis 26,50 Euro jetzt eine gewaltige Hürde. Hier nämlich liegt der alte Unterstützungsbereich, der die Aktie mehrfach gegen Verluste abgesichert hatte. Er dürfte jetzt als Widerstand fungieren und dementsprechend schwer zu überwinden sein – und selbst das würde aus charttechnischer Perspektive nicht genügen, denn für ein erstes prozyklisches Kaufsignal braucht es einen Anstieg über die 50-Tage-Linie bei rund 27,50 Euro, wo auch die Abwärtstrendlinie verläuft.

    Erst für Kurse nachhaltig darüber würde sich das Chartbild wieder so aufhellen, dass ein Einstieg in den Dividendenwert von technischer Seite aus zu rechtfertigen wäre. Ein solcher Anstieg dürfte aber Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen, vor allem wenn der Gegenwind vom Anleihenmarkt sowie dem schwachen Sentiment gegenüber der Branche anhält. Setzen sich dagegen der übergeordnete sowie der mittelfristige Abwärtstrend durch, könnte die Aktie mit dem Unterschreiten von 24,00 Euro vor einer Tempoverschärfung und noch höheren Verlusten stehen.

    Fazit: Eine attraktive Bewertung reicht aktuell nicht aus

    Der geringfügig verbesserten, technisch aber noch immer schwierigen Ausgangslage steht eine zunehmend günstige Unternehmensbewertung gegenüber. Für 2026 ist die Deutsche Telekom mit einem KGVe von 12,7 bewertet, für 2027 steht ein Gewinnvielfaches von 11,3 zu Buche – beide Werte liegen deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 17,8. Die Dividendenrendite ist mit 4,4 Prozent inzwischen überdurchschnittlich attraktiv. Das sollte die Aktie eigentlich stützen.

    Noch ist aber nicht absehbar, dass sich die Fundamentaldaten gegen den technisch schwachen Trend durchsetzen können. Daher sollten an der Aktie interessierte Anlegerinnen und Anleger eine klar erkennbare Bodenbildung oder besser prozyklische Kaufsignale abwarten. Wer bereits investiert ist, muss hoffen, dass der jüngste Schwung für eine nachhaltige Rückkehr über 26,00 Euro genügt. Zur Verlustbegrenzung sollte eine Stopp-Loss-Order unter den jüngsten Tiefs erwogen werden.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gefährdete Erholung Deutsche-Telekom-Aktie: Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis! Die Anteile der Deutschen Telekom konnten sich nach einem neuen Mehrjahrestief zuletzt stark erholen, doch die Gefahr ist charttechnisch noch nicht gebannt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     