Deutsche-Telekom-Aktie: Die Kuh ist noch lange nicht vom Eis!

Eigentlich deutete bei den Anteilen der Deutschen Telekom vieles auf ein starkes Börsenjahr hin, nachdem die Aktie munter in 2026 gestartet und im Februar durch die Decke gegangen war. Doch der Beginn des Iran-Krieges führte zum abrupten Ende des Höhenfluges – als zinssensitiver Telekommunikationswert waren die Anteile der Bonner vom starken Anstieg der Zins- und Inflationserwartungen besonders stark betroffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für zusätzlichen Ärger sorgten in den vergangenen Tagen die Gerüchte um einen möglichen Einstieg von SpaceX in das Mobilfunkgeschäft – das Unternehmen muss händeringend neue, profitable Geschäftszweige erschließen, um seine Mondbewertung irgendwie zu rechtfertigen. Daraufhin geriet die gesamte Branche unter Verkaufsdruck.

SpaceX und Elon Musk sorgten für großen Ärger

Für die Deutsche Telekom war dieser besonders hoch, da gleichzeitig Gerüchte kursierten, SpaceX könnte die US-Tochter T-Mobile US kaufen und damit den Überlegungen von CEO Timotheus Höttges, diese in einer Holding-Gesellschaft zu vereinigen, zuvorkommen beziehungsweise zu einem kostspieligen Angebot zwingen.

Ungeachtet dessen hat sich die Aktie in den vergangenen Tagen ausgehend von neuen Mehrjahrestiefs, eigentlich ein technisches Verkaufssignal, gut erholen können. Am Dienstag notierte die Aktie in einem zu Gewinnmitnahmen neigenden Gesamtmarktumfeld sogar mit Zugewinnen. Für ein Aufatmen beziehungsweise nachlassende Kaufbemühungen ist es jedoch noch zu früh:

Seit ihrem Mehrjahreshoch im März 2025 befindet sich die Aktie der Deutschen Telekom in einem Abwärtstrend. Dieser wurde zwar durch die steile Zwischenerholung im Februar unterbrochen, aber nicht grundsätzlich außer Kraft gesetzt – davon zeugt vor allem das vor wenigen Tagen markierte Mehrjahrestief. Solche gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

Dass es jüngst nicht zu noch höheren Verlusten gekommen ist, haben die Käuferinnen und Käufer der Aktie vor allem der Bodenbildung im Relative-Stärke-Index (RSI) sowie dem zaghaften Aufwärtstrend im Trendstärkeindikator MACD zu verdanken, die somit für bullishe Divergenzen sorgen. Gleichzeitig war die Aktie am unteren Ende ihres mittelfristigen Abwärtstrends angelangt reif für einen Rebound.

Der hatte durchaus Wucht: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen fast 10 Prozent zulegt, was für einen defensiven und eher schwankungsarmen Titel eine ganze Menge ist. Trotzdem dürfen die Käuferinnen und Käufer jetzt nicht nachlassen, denn die sprichwörtliche Kuh ist noch nicht vom Eis.

Darum könnte die jüngste Erholung zu wenig sein

Zwar liegen in den technischen Indikatoren bullishe Divergenzen vor, doch noch ist die Ausgangslage schwach. Der RSI liegt gerade so im neutralen Bereich, was trotz der jüngsten Zugewinne noch nicht für Rückenwind spricht. Im Trendstärkeindikator MACD zeichnet sich zwar ein Sprung über die Signallinie ab, trotzdem ist der Abstand zur Nulllinie noch groß. Ohne Vorzeichenwechsel zeigt der MACD aber keinen neuen Aufwärtstrend der Aktie an.

Auf die wartet im Bereich von 26,00 bis 26,50 Euro jetzt eine gewaltige Hürde. Hier nämlich liegt der alte Unterstützungsbereich, der die Aktie mehrfach gegen Verluste abgesichert hatte. Er dürfte jetzt als Widerstand fungieren und dementsprechend schwer zu überwinden sein – und selbst das würde aus charttechnischer Perspektive nicht genügen, denn für ein erstes prozyklisches Kaufsignal braucht es einen Anstieg über die 50-Tage-Linie bei rund 27,50 Euro, wo auch die Abwärtstrendlinie verläuft.

Erst für Kurse nachhaltig darüber würde sich das Chartbild wieder so aufhellen, dass ein Einstieg in den Dividendenwert von technischer Seite aus zu rechtfertigen wäre. Ein solcher Anstieg dürfte aber Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen, vor allem wenn der Gegenwind vom Anleihenmarkt sowie dem schwachen Sentiment gegenüber der Branche anhält. Setzen sich dagegen der übergeordnete sowie der mittelfristige Abwärtstrend durch, könnte die Aktie mit dem Unterschreiten von 24,00 Euro vor einer Tempoverschärfung und noch höheren Verlusten stehen.

Fazit: Eine attraktive Bewertung reicht aktuell nicht aus

Der geringfügig verbesserten, technisch aber noch immer schwierigen Ausgangslage steht eine zunehmend günstige Unternehmensbewertung gegenüber. Für 2026 ist die Deutsche Telekom mit einem KGVe von 12,7 bewertet, für 2027 steht ein Gewinnvielfaches von 11,3 zu Buche – beide Werte liegen deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von 17,8. Die Dividendenrendite ist mit 4,4 Prozent inzwischen überdurchschnittlich attraktiv. Das sollte die Aktie eigentlich stützen.

Noch ist aber nicht absehbar, dass sich die Fundamentaldaten gegen den technisch schwachen Trend durchsetzen können. Daher sollten an der Aktie interessierte Anlegerinnen und Anleger eine klar erkennbare Bodenbildung oder besser prozyklische Kaufsignale abwarten. Wer bereits investiert ist, muss hoffen, dass der jüngste Schwung für eine nachhaltige Rückkehr über 26,00 Euro genügt. Zur Verlustbegrenzung sollte eine Stopp-Loss-Order unter den jüngsten Tiefs erwogen werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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