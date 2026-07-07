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    Rüstungsindustrie

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    Autonome Militärfahrzeuge: Dieser Schritt könnte weitreichende Folgen haben

    DEUTZ und ARX Robotics starten die Serienfertigung des unbemannten Systems GEREON. Die ersten Fahrzeuge sollen bereits im Spätsommer an die Ukraine gehen.

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    Rüstungsindustrie - Autonome Militärfahrzeuge: Dieser Schritt könnte weitreichende Folgen haben
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance / SVEN SIMON

    DEUTZ und das Münchner Verteidigungstechnologie-Unternehmen ARX Robotics treiben ihre Zusammenarbeit voran und starten die industrielle Serienproduktion des unbemannten Bodensystems GEREON. Die Fertigung läuft künftig am DEUTZ-Standort Ulm. Die ersten Systeme sollen bereits im Spätsommer an die Ukraine ausgeliefert werden.

    Die beiden Unternehmen hatten ihre strategische Partnerschaft bereits im Oktober 2025 vereinbart. Nun folgt der nächste Schritt: die Skalierung der Produktion für den Einsatz autonomer Fahrzeuge im militärischen Umfeld.

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    Marco Herre, Geschäftsführer der Business Unit Defense von DEUTZ, betont die industrielle Stärke des Unternehmens. "Neben dem technologischen Know-how im Antriebsstrangmarkt ist das Potenzial zur industriellen Skalierung eine zentrale Stärke von DEUTZ." Für die Auslieferung des GEREON an die Ukraine werde die Produktion in Ulm hochgefahren. Die Partnerschaft mit ARX Robotics leiste damit "einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der europäischen Verteidigungspolitik durch die Unterstützung der Ukraine".

    Brücke zwischen Innovation und Massenproduktion

    Auch ARX Robotics sieht in der Zusammenarbeit einen wichtigen Schritt für die europäische Verteidigungsfähigkeit. Mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg erklärt Mitgründer und Vorstandschef Marc Wietfeld: "Der Krieg in der Ukraine zeigt, dass die Verteidigungsfähigkeit Europas nicht nur von Innovation, sondern auch von der industriellen Skalierung abhängt."

    Weiter sagt Wietfeld: "ARX Robotics und DEUTZ schlagen eine Brücke zwischen militärischer Innovation und industrieller Massenskalierung. Gemeinsam treiben wir die Entwicklung dieser Fähigkeiten voran."

     

    Gemeinsame Technologieplattform geplant

    Über die Fertigung hinaus wollen beide Unternehmen ihre Technologien enger verzahnen. Geplant ist der Einsatz von DEUTZ-Antriebssystemen in den unbemannten Fahrzeugen von ARX Robotics. Dazu zählen batterieelektrische Antriebe sowie künftig kleinere Verbrennungs- und Hybridantriebe.

    Beide Partner entwickeln zudem eine Schnittstelle zwischen der KI-gestützten Softwareplattform Mithra OS von ARX Robotics und den Antriebssystemen von DEUTZ. Ziel ist eine engere Integration von Fahrzeugsteuerung und Antriebstechnik.

    Ausbau des Verteidigungsgeschäfts

    Zusätzlich soll DEUTZ Energieversorgungslösungen für den Feldeinsatz bereitstellen. Dazu gehören Stromgeneratoren, Energiespeicher und austauschbare Batterien. ARX Robotics erhält zudem Zugang zum weltweiten Produktions- und Servicenetzwerk von DEUTZ. Dadurch sollen auch größere Aufträge schneller umgesetzt und betreut werden können.

    Für DEUTZ ist das Projekt Teil einer breiteren Strategie im Verteidigungsmarkt. Das Unternehmen baut sein Engagement in Bereichen wie militärische Drohnen, autonome Fahrzeuge und dezentrale Energieversorgung gezielt aus.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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