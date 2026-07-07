Caterpillar Aktie schwach im Handel - 07.07.2026

Die Caterpillar Aktie notiert aktuell bei 836,20€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -11,40 € entspricht. Der Kursrückgang der Caterpillar Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,05 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,34 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Caterpillar ist weltweit führender Hersteller von Bau-, Minen- und Industriemaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren. Kernprodukte: Bagger, Dozer, Radlader, Muldenkipper, Generatoren, vernetzte Flottenlösungen. Starke Marktstellung durch globales Händlernetz, hohe Markenbekanntheit und Aftermarket-Services. Wichtige Konkurrenten: Komatsu, Volvo CE, Hitachi, Deere. USP: breite Produktpalette, robuste Qualität, Telematik- und Servicekompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Caterpillar in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,20 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Caterpillar einen Anstieg von +69,49 %.

Caterpillar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,04 % 1 Monat +7,56 % 3 Monate +34,20 % 1 Jahr +147,49 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Stand: 07.07.2026, 11:12 Uhr

Es gibt 461 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 385,15 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Deere, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,90 %. Volvo Registered (B) notiert im Plus, mit +0,35 %. CNH Industrial notiert im Plus, mit +1,05 %.

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Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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