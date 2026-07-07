Autodoc plant Term Loan B – vorrangig besichertes Darlehen
AUTODOC strukturiert seine Finanzierung neu: Eine umfangreiche Term-Loan-B-Fazilität und ein RCF sollen Eigentümerstruktur und Wachstum langfristig stärken.
Foto: adobe.stock.com
- AUTODOC plant die Aufnahme einer vorrangig besicherten Term-Loan-B-Fazilität in Höhe von 530 Mio. EUR sowie einer revolvierenden Kreditfazilität (RCF) in Höhe von 50 Mio. EUR; Emittentin wird die Autodoc Holding SE, oberhalb von AUTODOC SE, sein.
- Die Erlöse aus der Fazilität sollen genutzt werden, um den Rückkauf der Aktien von Apollos Hybrid Value-Fonds des Unternehmens sowie damit verbundene Gebühren und Aufwendungen zu finanzieren.
- Der Großteil der Erlöse dient der Straffung der Eigentümerstruktur; nach einer erfolgreichen Term-Loan-B-Transaktion sollen die drei Gründer von AUTODOC wieder indirekt 100% am Unternehmen halten.
- Strukturelle Änderung: Gründung der Autodoc Holding SE als Emittentin der Term-Loan-B-Fazilität oberhalb der Autodoc SE.
- Ratings: Moody’s Ba3 mit stabilem Ausblick sowie S&P B+ mit positivem Ausblick.
- Trotz volatiler makroökonomischer Rahmenbedingungen in Europa bleibt das robuste, disziplinierte Wachstum von AUTODOC auf Profitabilität ausgerichtet.
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