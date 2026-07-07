thyssenkrupp nucera und BHEL kooperieren für grünen Wasserstoff in Indien
Mit einer neuen strategischen Allianz treiben thyssenkrupp nucera und BHEL die Produktion von Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in Indien entscheidend voran.
Foto: thyssenkrupp nucera
- thyssenkrupp nucera und Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) unterzeichneten am 7. Juli 2026 in der BHEL-Zentrale in Neu-Delhi eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Herstellung alkalischer Wasserelektrolyseure für grünen Wasserstoff in Indien.
- Ziel der Partnerschaft ist die schrittweise Lokalisierung der Fertigung von Elektrolyseurmodulen in Indien sowie der Aufbau lokaler Produktionskapazitäten.
- Beide Partner werden gemeinsam an Ausschreibungen teilnehmen und Projekte für grünen Wasserstoff auf dem indischen Markt unterstützen und umsetzen.
- BHEL bringt umfassendes Engineering-, Fertigungs- und Projektabwicklungs-Know-how sowie ein landesweites Fertigungsnetzwerk ein; thyssenkrupp nucera liefert bewährte Elektrolysetechnologie und globale Projekterfahrung.
- Die Vereinbarung stärkt die langfristigen Ambitionen von thyssenkrupp nucera auf dem schnell wachsenden indischen Markt für grünen Wasserstoff und ergänzt frühere Initiativen wie die Kooperation mit der GIZ und eine FEED-Studie (260 MW) für Juno Joule.
- Kurzprofil/Kompetenznachweis: thyssenkrupp nucera hat über 600 installierte Projekte (>10 GW) und ist seit Juli 2023 an der Frankfurter Börse gelistet; BHEL ist ein führendes staatliches indisches Ingenieur‑ und Fertigungsunternehmen mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung.
Der nächste wichtige Termin, Handelssperrzeiten, bei thyssenkrupp nucera ist am 13.07.2026.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,6425EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,26 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,5900EUR das entspricht einem Minus von -0,69 % seit der Veröffentlichung.
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