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    KI macht Handys teurer

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    Chinas Smartphone-Markt bricht ein

    Der KI-Boom treibt Speicherpreise nach oben. Chinas Smartphone-Markt bekommt die Quittung. Beim 618-Shopping-Festival brechen die Verkäufe ein. Nur eine Aktie stemmt sich gegen den Trend.

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    KI macht Handys teurer - Chinas Smartphone-Markt bricht ein
    Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

    Die Smartphone-Verkäufe in China sind während des 618-Shopping-Festivals deutlich gefallen. Die Verkäufe reduzierten sich vom 26. Mai bis zum 21. Juni im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent. Die Nachrichtenagentur beruft sich auf Daten von Counterpoint Research.

    Ein wichtiger Grund sind höhere Preise. Der starke Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz treibt die Nachfrage nach Speicherchips. Dadurch steigen die Kosten für Smartphone-Hersteller. Ihnen bleibt weniger Spielraum für hohe Rabatte.

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    Fast alle großen chinesischen Marken verzeichneten zweistellige Rückgänge. Honor verlor 33 Prozent. Xiaomi gab um 24 Prozent nach. Nur Huawei konnte zulegen. Der Konzern kam auf einen Marktanteil von 21 Prozent und steigerte die Verkäufe um 19 Prozent. Besonders gut liefen das Enjoy 90 Pro Max und das Mate 80.

    Ivan Lam, Senior Analyst bei Counterpoint Research, erklärte, einige ältere und neue Modelle chinesischer Marken seien teurer gewesen als vergleichbare Geräte im Vorjahr. Auch die Rabatte seien beim diesjährigen 618-Festival weniger aggressiv gewesen. Bei Apple seien die Preise weitgehend stabil geblieben, die Rabatte aber ebenfalls geringer ausgefallen. Die Aktie verzeichnet seit Wochen Gewinne.

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    Apple rückte auf Platz zwei vor, musste aber einen Verkaufsrückgang von neun Prozent hinnehmen. Der Konzern hatte rund einen Monat vor dem 18. Juni neue Kaufanreize gestartet. Bei der iPhone-17-Pro-Serie waren Einsparungen von bis zu 2.000 Yuan möglich. Das entspricht rund 295 US-Dollar. Im Vorjahr waren die Aktionen für die iPhone-16-Serie jedoch aggressiver.

    Das 618-Festival begann als Aktion zum Gründungsjubiläum von JD.com am 18. Juni 1998. Heute ist es eine wochenlange Rabattkampagne großer chinesischer Onlineplattformen. Doch die schwache Konsumstimmung belastet zunehmend auch große Shopping-Events.

    Counterpoint Research sieht zwar eine Erholung der Smartphone-Verkäufe im Juni gegenüber dem Vormonat. Danach dürfte der Markt aber in eine saisonale Flaute fallen. Für das Gesamtjahr erwartet das Analysehaus einen zweistelligen Rückgang der Auslieferungen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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