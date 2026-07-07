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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 07.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -4,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 07.07.2026
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Wie hat sich die Siemens Energy-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie fällt um -4,19 % auf 158,82. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,19 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +10,89 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um -1,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,34 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Siemens Energy +37,77 % gewonnen.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,37 %
    1 Monat +6,34 %
    3 Monate +10,89 %
    1 Jahr +78,74 %
    Stand: 07.07.2026, 11:39 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Analystenbewertungen und fundamentale Treiber der Siemens Energy-Aktie: Downgrade von Barclays; Upgrades/Zielerhöhungen von RBC Capital Markets und Bank of America; neue Großaufträge (50Hertz) sowie der Turnaround von Siemens Gamesa. Diskutiert wird, wie die Wind-Sparte Profitabilität 2027 beeinflusst, der Cashflow belastet bleibt und welche künftigen Kursimpulse Onshore/Offshore liefern könnten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,43 Mrd. € wert.

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    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    -3,97 %
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    +6,34 %
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    +78,74 %
    +1.000,60 %
    +509,23 %
    +641,41 %
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