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Hochtief Aktie unter Verkaufsdruck - 07.07.2026
Am 07.07.2026 ist die Hochtief Aktie, bisher, um -2,38 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hochtief Aktie.
Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.
Hochtief Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.07.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,38 % verliert die Hochtief Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,38 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hochtief in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,14 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +45,87 %.
Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,19 %
|1 Monat
|-0,20 %
|3 Monate
|+22,14 %
|1 Jahr
|+200,86 %
Informationen zur Hochtief Aktie
Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,75 Mrd. € wert.
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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.
Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,21 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,03 %.
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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.