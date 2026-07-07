Hochtief Aktie unter Verkaufsdruck - 07.07.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,38 % verliert die Hochtief Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der Hochtief Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,72 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,38 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Hochtief in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,14 % bestehen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,20 %. Im Jahr 2026 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +45,87 %.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,19 % 1 Monat -0,20 % 3 Monate +22,14 % 1 Jahr +200,86 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 07.07.2026, 11:40 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,75 Mrd. € wert.

Der Baukonzern Hochtief hat von dem Betreiber NTT Global Data Centers einen Auftrag zum Bau eines Rechenzentrums in Berlin erhalten. Die Bestellung habe einen Wert von mehreren hundert Millionen Euro, teilte das erst jüngst in den Dax aufgestiegene …

Für Europas Halbleiterwerte zeichnet sich am Dienstag wieder ein schwieriger Tag ab. Eine deutliche Schwäche der KI-Werte am Morgen in Asien macht ihnen das Leben schwer. Der südkoreanische Leitindex Kospi, zuletzt zum Sinnbild der KI-Rally …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Bouygues, Skanska (B) und Co.

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,42 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,21 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,03 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar