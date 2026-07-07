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    Heckler & Koch treibt Entwicklung von Drohnenabwehr voran

    Für Sie zusammengefasst
    • Midgard 40 Drohnenabwehr mit KI und 40 mm Kaliber
    • Reichweite 400 bis 600 Meter bei geringem Einsatz
    • Bundeswehr bestellt 250000 Gewehre ausgeliefert
    Heckler & Koch treibt Entwicklung von Drohnenabwehr voran
    Foto: Arne Dedert - DPA

    OBERNDORF (dpa-AFX) - Der Waffenhersteller Heckler & Koch (HK) kommt bei der Entwicklung einer Drohnenabwehr und damit der Erschließung eines neuen Geschäftsfeldes nach eigenen Angaben voran. Bei Feuertests der Granatmaschinenwaffe sei schon mit dem ersten Schuss getroffen worden, sagte Konzernchef Jens Bodo Koch bei der Hauptversammlung seiner Firma in Oberndorf. Das Waffensystem mit KI-Funktionen ist in der Endphase der Erprobung. Wann es auf den Markt kommt, ist noch offen.

    Gerade bei der Drohnenabwehr komme es darauf an, Bedrohungen zuverlässig und zugleich wirtschaftlich sinnvoll bekämpfen zu können, sagte Koch. Die Waffenstation hat eine Granatmaschinenwaffe im 40-Millimeter-Kaliber. HK arbeitet bei dem Waffensystem mit einer slowenischen Firma und einem Müncher KI-Spezialisten zusammen. Die Konkurrenten Rheinmetall und das norwegische Unternehmen Kongsberg bieten alternative Produkte an.

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    Die Abwehr von Drohnen ist in der Rüstungsbranche ein großes Thema. Der Ukraine-Krieg und der Iran-Krieg zeigen, dass billig produzierte unbemannte Flugkörper auch gezielt eingesetzt werden, um den Gegner wirtschaftlich zu schwächen: Der Abschuss dieser Drohnen ist mitunter weit teurer als die Objekte an sich - der Angegriffene kommt finanziell unter Druck, selbst wenn Drohnen abgeschossen werden und am Boden keinen Schaden anrichten.

    "Drohnen sind heute fester Bestandteil nahezu jedes Gefechtsfeldes", sagte HK-Chef Koch. Die Flugkörper stellten Streitkräfte vor Herausforderungen. "Für uns war deshalb früh klar: Auf diese Entwicklung müssen wir reagieren." Die Waffenstation Midgard 40 sei für die Bekämpfung unbemannter Flugsysteme im "Nah- und Nächstbereich" geeignet, und zwar für eine Distanz von 400 bis 600 Metern. Der Manager betont mit Blick auf das neue Waffensystem den "vergleichsweise geringen Ressourceneinsatz pro Bekämpfungsvorgang".

    Viertelmillion Sturmgewehre für die Bundeswehr

    Eine andere Waffe ist längst in Massenfertigung, sie spült seit Jahren Geld in die Kasse: Wie das Unternehmen bekanntgab, hat die Bundeswehr inzwischen 250.000 Sturmgewehre bestellt und damit einen Rahmenvertrag ausgeschöpft. Die Auslieferung hat begonnen, sie dürfte sich über mehrere Jahre erstrecken.

    Ursprünglich hatte die Bundeswehr nur rund 120.000 Sturmgewehre haben wollen und dafür einen Lieferzeitraum von sieben Jahren vorgesehen. Als Folge des Ukraine-Krieges wurde der alte Rahmenvertrag aber aufgestockt.

    Heckler & Koch ist auf Wachstumskurs. 2025 stieg der Umsatz um 14,4 Prozent auf 393 Millionen Euro - so viel wie noch nie in der Firmengeschichte. Das Nachsteuerergebnis schnellte um ein Viertel auf 39,5 Millionen Euro in die Höhe. Die Auftragsbücher sind prallvoll: Lag der Auftragseingang 2024 noch bei 426,2 Millionen Euro, so war dieser Wert ein Jahr später mit 802 Millionen Euro fast doppelt so hoch./wdw/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 1.141 auf Tradegate (07. Juli 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +16,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,49 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.650,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +18,26 %/+75,19 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Rheinmetall‑Aktie: Trailing‑KGV ~71, Forward‑KGV ~30, kontroverse Behauptung zu KGV>100 mit Forderung nach Berechnung/Quelle. Nach Rücksetzer vom 52W‑Hoch auf 1.130 EUR sehen einige Chancen. Diskussion hebt Großaufträge (Schweiz 32 Skyranger, möglicher 3,1 Mrd. Belgien‑Deal) und ukrainischen Einsatz zur Stützung der Wachstumserwartungen hervor; technische Einzelfälle werden nicht als fundamentaler Negativfaktor gewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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