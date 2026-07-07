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    Festnahmen bei Protesten gegen Nato-Gipfel in Ankara

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrere Festnahmen bei Nato-Protesten in Ankara
    • Mitglieder der Arbeiterpartei Tip festgenommen
    • Demonstrationsverbot um den Nato-Gipfel verhängt
    Festnahmen bei Protesten gegen Nato-Gipfel in Ankara
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Polizei hat bei Protesten gegen den Nato-Gipfel in Ankara mehrere Menschen festgenommen. Darunter seien auch Mitglieder der türkischen Arbeiterpartei Tip, wie diese auf X mitteilte. Nach Angaben der türkischen Anwaltsvereinigung CHD wurden mehr als 20 Menschen festgenommen.

    Auf Aufnahmen der oppositionellen Zeitung "Cumhuriyet" war zu sehen, wie Demonstranten in der Nähe des Kurtulus-Parks in Ankara in Handschellen abgeführt wurden. Demonstranten skandierten unter anderem: "Nato raus, dieses Land gehört uns!".

    Die türkischen Behörden hatten ein umfassendes Demonstrationsverbot rund um den Nato-Gipfel verhängt. Bereits im Vorfeld waren zahlreiche Menschen festgenommen worden, darunter Aktivisten, Gewerkschaftler und Journalisten./jam/DP/jha






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