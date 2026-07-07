LM PAY Spolka Akcyjna: Solide 2025, starke Q1 2026 – Vorl. Ergebnisse
LM PAY wächst rasant: Das FinTech verbindet Gesundheits-, Beauty- und Versicherungsbranche, steigert Umsatz und EBIT deutlich – trotz Sondereffekten und Fokus auf den Heimatmarkt Polen.
Foto: adobe.stock.com
- LM PAY: schnell wachsendes FinTech für Embedded-Finance im Gesundheits‑, Schönheits‑ und Versicherungsbereich mit über 13.000 Partnerkliniken/-salons in Polen und Börsnotierung in Düsseldorf.
- 2025 (vorläufig): Gesamtumsatz stieg um 48,5 % auf 37,8 Mio. PLN (ca. 8,9 Mio. EUR).
- Starkes operatives Ergebnis: EBIT erhöhte sich um über 50 % auf 10,8 Mio. PLN (ca. 2,6 Mio. EUR), Bruttogewinn 1,2 Mio. PLN.
- Ausgewiesener Jahresverlust -1,9 Mio. PLN aufgrund von latenten Steueranpassungen und einmaligen Kosten (z. B. Refinanzierungspartner); Änderung der Rechnungslegung führte zur Ausweisung vorzeitiger Kreditrückzahlungen als Aufwand (5,97 Mio. PLN in 2025 vs. 2,71 Mio. PLN in 2024).
- Q1 2026: Umsatz +3,8 % auf 7,5 Mio. PLN (1,7 Mio. EUR); EBIT sank um 24,6 % auf 1,6 Mio. PLN wegen Entwicklungs‑ und Partnerakquisekosten; Neukunden +6,4 % (12.800), wiederkehrende Kunden ~34 %.
- Auslandsexpansion nach Rumänien vorübergehend ausgesetzt: Rumänische Nationalbank lehnte Registrierung der Niederlassung wegen fehlender Nachweise zu Minderheitsaktionären ab; sonstige Compliance‑Anforderungen erfüllt, Fokus auf Polen und strategische Partnerschaften.
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