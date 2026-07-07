Globe Life Aktie steigt zweistellig - 07.07.2026

Die Globe Life Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +11,88 % auf 174,25€ zulegen. Das sind +18,50 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Globe Life Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 174,25€, mit einem Plus von +11,88 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Globe Life ist ein führender Anbieter von Lebens- und Krankenversicherungen in den USA, bekannt für seine erschwinglichen und leicht zugänglichen Policen. Das Unternehmen hebt sich durch seinen Direktvertrieb und den Verzicht auf medizinische Untersuchungen bei vielen Produkten ab. Hauptkonkurrenten sind MetLife und Prudential Financial. Globe Life überzeugt durch personalisierte Kundenservices und eine starke Marktpräsenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +40,24 % bei Globe Life.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Globe Life Aktie damit um +10,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Globe Life um +45,82 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Globe Life Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,25 % 1 Monat +26,13 % 3 Monate +40,24 % 1 Jahr +69,17 %

Informationen zur Globe Life Aktie

Stand: 07.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Globe Life Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,86 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Globe Life Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Globe Life Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.