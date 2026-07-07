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    Besonders beachtet!

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    Mercedes-Benz Group Aktie heute im Plus - 07.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Mercedes-Benz Group Aktie bisher um +1,68 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Mercedes-Benz Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Mercedes-Benz Group Aktie heute im Plus - 07.07.2026
    Foto: Matthias Balk - dpa

    Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

    Mercedes-Benz Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.07.2026

    Die Mercedes-Benz Group Aktie notiert aktuell bei 46,10 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,68 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,76  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Mercedes-Benz Group Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 46,10, mit einem Plus von +1,68 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -14,16 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um +6,07 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,00 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -24,49 % verloren.

    Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,07 %
    1 Monat -5,00 %
    3 Monate -14,16 %
    1 Jahr -8,49 %
    Stand: 07.07.2026, 12:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Fundamentales der Mercedes‑Benz Aktie: Produktionsstörungen beim GLC wegen fehlender Batterien (CATL) und Bordnetze belasten die Modelloffensive; Kritik am Lieferanten‑ und Kostenmanagement; Vorstandskurs mit Sparprogrammen und dazugehörige Arbeitnehmerproteste; Debatten über Lohn‑ und Strukturkosten durch E‑Autos/Automatisierung; vereinzelte Kaufmeinungen und Warnungen vor einem fallenden Messer.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

    Zur Mercedes-Benz Group Diskussion

    Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

    Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,26 Mrd. € wert.

    VW-Sparkurs - Gewerkschaft ruft zu Protesttag auf


    Nach den Protesten bei Mercedes ruft die IG Metall jetzt auch bei VW zum Aktionstag gegen neue Sparpläne auf. Zur Aufsichtsratssitzung am Donnerstag, auf der über mögliche Einschnitte beraten wird, soll es bundesweit Aktionen an allen …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ford Motor, Volkswagen und Co.

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,29 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +0,97 %. General Motors notiert im Plus, mit +1,01 %.

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    Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mercedes-Benz Group

    +1,60 %
    +6,07 %
    -5,00 %
    -14,16 %
    -8,49 %
    -36,60 %
    -26,06 %
    +2,63 %
    +137,98 %
    ISIN:DE0007100000WKN:710000
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    Verfasst von Markt Bote
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