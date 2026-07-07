HENSOLDT Aktie steigt auf 81,32€ - 07.07.2026

Die HENSOLDT Aktie notiert aktuell bei 81,32€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,65 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,32 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +6,24 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 81,32€, mit einem Plus von +1,65 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei HENSOLDT konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -3,46 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die HENSOLDT Aktie damit um +19,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +9,55 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,68 % 1 Monat +5,70 % 3 Monate -3,46 % 1 Jahr -17,34 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 07.07.2026, 12:06 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Hensoldt-Aktie: Es geht um starke Kursgewinne, ein mögliches Ziel um 90 EUR, sowie ein hohes KGV je nach Schätzung (etwa 40–100) und das Wachstumsprofil im Verteidigungssektor. Diskussionen drehen sich zudem um Großaufträge (KNDS-Anteile, Export-/US-Interesse) und technologische Führungspositionen bei Radar/Optronik; Leerverkäufe und Rückkäufe könnten den Kurs beeinflussen.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,39 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Schon lange gab es nicht mehr so eine ausgeprägte Hausse an den Weltbörsen. Der aufmerksame Investor lernt: Kriege sind kein Verkaufsgrund, sondern beflügelt die Phantasie der Technologie-Begeisterten und lässt auf weitere finanzielle Mittel der …

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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