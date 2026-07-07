Aktuelle Kursentwicklung der Allianz Aktie: Was Anleger wissen sollten - 07.07.2026

Die Allianz Aktie konnte bisher um +0,43 % auf 422,60€ zulegen. Das sind +1,80 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Allianz Aktie. Nach einem Plus von +0,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 422,60€, mit einem Plus von +0,43 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Allianz Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +15,00 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Allianz auf +8,17 %.

Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,37 % 1 Monat +14,38 % 3 Monate +15,00 % 1 Jahr +23,77 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie

Stand: 07.07.2026, 12:07 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Allianz-Aktie: Charttechnik deutet auf Akkumulation, der Rückkauf wird als Triebfaktor gesehen, doch nicht der einzige. 2001 notierte der Kurs bei ca. 412 €, inflationsbereinigt wären ca. 675 € nötig; aktuell liegt er deutlich darunter. Reinvestierte Dividenden würden das Total Return auf ca. 180–230% seit 2001 erhöhen, sodass die Aktie inflationär übertroffen hat. Viele erwarten weitere Aufwärtsbewegung Richtung ATH, Dividenden als Einkommen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Allianz eingestellt.

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 380 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 160,84 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. AXA notiert im Plus, mit +0,87 %. Münchener Rück notiert im Plus, mit +2,21 %. Zurich Insurance Group legt um +0,73 % zu

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Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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