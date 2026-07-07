BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat SpaceX mit "Outperform" und einem Kursziel von 239 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Unternehmens hänge maßgeblich vom Erfolg seiner Raketen-Startkapazitäten ab, wobei die Wertschöpfung vor allem durch KI-Anwendungen in orbitalen Rechenzentren generiert werde, schrieb Douglas S. Harned in seiner am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zu den Kernrisiken zählt er den Hochlauf der Starship-Starts, die Verfügbarkeit von Halbleitern sowie die langfristige Nachfrage nach Rechenleistung./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 04:01 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 137,9EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: SpaceX

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 239

Kursziel alt: 239

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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