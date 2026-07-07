adidas Aktie steigt - 07.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von adidas. Mit einer Performance von +1,51 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adidas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 188,20€, mit einem Plus von +1,51 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die adidas Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,66 %.

Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um +4,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die adidas um +11,19 % gewonnen.

adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,44 % 1 Monat +17,25 % 3 Monate +38,66 % 1 Jahr -10,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie

Stand: 07.07.2026, 12:10 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der WM-Entwicklung und des verlorenen DFB-Sponsorings für adidas: Diskussionen drehen sich um sinkende Trikot-Umsätze nach dem Ausscheiden, Bewertungswirkung des Nike-Deals, Einsparungen bei Sponsoringkosten, kurzfristige Kursreaktionen (Downside nach Aus, einige sehen Kaufchance). Ein Nutzer nennt 197 € als Kaufpreis.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

Informationen zur adidas Aktie

Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,71 Mrd. € wert.

Adidas wurde 1949 gegründet und zählt heute zu einem der weltweit führenden international tätigen Sportartikelhersteller. Die Aktien des Unternehmens sind sowohl im DAX als auch im EURO STOXX 50 vertreten. Aus technischer Sicht zeichnete sich die Notierung in den vergangenen Jahren durch einen Wechsel von stabilen mittelfristigen Hausse- und Baissetrends aus. Mit einem ersten Investmentkaufsignal arbeitet sie aktuell an der Etablierung einer neuen mittelfristigen Aufwärtsbewegung. Wo ein erstes mittelfristiges Etappenziel der Aktie liegt, erfahren Sie hier.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. PUMA notiert im Plus, mit +1,61 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,98 %.

adidas Aktie jetzt kaufen?

Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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