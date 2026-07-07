🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Besonders beachtet!

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    adidas Aktie steigt - 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die adidas Aktie, bisher, um +1,51 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.

    Besonders beachtet! - adidas Aktie steigt - 07.07.2026
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    adidas ist ein globaler Sportartikelhersteller mit Fokus auf Performance- und Lifestyle-Bekleidung, -Schuhe und -Accessoires. Zweck: Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit und Markenlifestyle. Starke Marktstellung weltweit, besonders im Fußball. Wichtige Konkurrenten: Nike, Puma, Under Armour, New Balance. USP: starke Markenikonen, Fußball-Sponsoring, europäische Heritage, Innovationsfokus bei Materialien.

    adidas Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 07.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von adidas. Mit einer Performance von +1,51 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adidas Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 188,20, mit einem Plus von +1,51 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu adidas!
    Long
    174,14€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    199,54€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die adidas Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +38,66 %.

    Allein seit letzter Woche ist die adidas Aktie damit um +4,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,25 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die adidas um +11,19 % gewonnen.

    adidas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,44 %
    1 Monat +17,25 %
    3 Monate +38,66 %
    1 Jahr -10,31 %
    Stand: 07.07.2026, 12:10 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur adidas Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der WM-Entwicklung und des verlorenen DFB-Sponsorings für adidas: Diskussionen drehen sich um sinkende Trikot-Umsätze nach dem Ausscheiden, Bewertungswirkung des Nike-Deals, Einsparungen bei Sponsoringkosten, kurzfristige Kursreaktionen (Downside nach Aus, einige sehen Kaufchance). Ein Nutzer nennt 197 € als Kaufpreis.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.

    Zur adidas Diskussion

    Informationen zur adidas Aktie

    Es gibt 180 Mio. adidas Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,71 Mrd. € wert.

    Adidas kommt wieder ins Laufen: Wo liegt jetzt das nächste Etappenziel?


    Adidas wurde 1949 gegründet und zählt heute zu einem der weltweit führenden international tätigen Sportartikelhersteller. Die Aktien des Unternehmens sind sowohl im DAX als auch im EURO STOXX 50 vertreten. Aus technischer Sicht zeichnete sich die Notierung in den vergangenen Jahren durch einen Wechsel von stabilen mittelfristigen Hausse- und Baissetrends aus. Mit einem ersten Investmentkaufsignal arbeitet sie aktuell an der Etablierung einer neuen mittelfristigen Aufwärtsbewegung. Wo ein erstes mittelfristiges Etappenziel der Aktie liegt, erfahren Sie hier.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Nike (B), PUMA und Co.

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. PUMA notiert im Plus, mit +1,61 %. Uber Technologies notiert im Plus, mit +0,98 %.

    adidas Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adidas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adidas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adidas

    +1,46 %
    +4,46 %
    +17,28 %
    +38,70 %
    -10,31 %
    +11,20 %
    -41,80 %
    +43,70 %
    +1.907,04 %
    ISIN:DE000A1EWWW0WKN:A1EWWW
    adidas direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! adidas Aktie steigt - 07.07.2026 Am 07.07.2026 ist die adidas Aktie, bisher, um +1,51 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der adidas Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     