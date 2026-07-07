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    Steuern auf Bitcoin & Co.

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    Krypto-Steuerprivileg vor dem Aus: Finanzminister schwingt die Steuer-Keule!

    Ein Jahr halten, Gewinne steuerfrei kassieren – dieses Krypto-Privileg könnte bald Geschichte sein. Laut SZ will der Finanzminister Bitcoin-Steuerprivilegen abschaffen. Die Hintergründe.

    Steuern auf Bitcoin & Co. - Krypto-Steuerprivileg vor dem Aus: Finanzminister schwingt die Steuer-Keule!
    Foto: Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn

    Bislang gilt: Wer Kryptowährungen länger als ein Jahr hält, kann Gewinne steuerfrei realisieren. Genau dieses Privileg steht jedoch auf der Kippe. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung plant Finanzminister Lars Klingbeil, die Haltefrist für die Steuerfreiheit von Krypto-Gewinnen abzuschaffen. 

    So heißt es im Haushaltsentwurf: "Wer mit Kryptowerten Gewinne erzielt, soll künftig ebenso seinen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen wie derjenige, der seinen Arbeitslohn oder Aktienerträge versteuert. "

    Das wäre ein gravierender Einschnitt für Krypto-Anleger. Während auf Aktien- und ETF-Gewinne bislang 25 Prozent Kapitalertragsteuer fällig werden, bleiben Krypto-Gewinne nach Ablauf der einjährigen Frist steuerfrei. Für Befürworter ist eine Reform der Steuerprivilegien für Kryptowährungen eine Frage der Gerechtigkeit. Für Klingbeil dürfte jedoch auch die Haushaltslage eine Rolle spielen.

    Doch der Steuerhammer könnte weniger einbringen als erhofft. Laut SZ kursierten im Mai Erwartungen von bis zu zwei Milliarden Euro Mehreinnahmen. Inzwischen heißt es, dass Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und die Besteuerung von Kryptowährungen zusammen zwei Milliarden Euro einbringen sollen. Woher diese Zahl genau kommt, ist unklar.

    Österreich zeigt, wie schnell solche Rechnungen kippen können. Dort wurde die Kryptobesteuerung geändert. Statt der erwarteten 300 Millionen Euro Steuermehreinnahmen kamen nur 34 Millionen Euro zusammen.

    Offen bleiben Details: Gibt es Bestandsschutz? Wie werden Verluste verrechnet? Entsteht ein neuer Krypto-Sondertopf? Für Anleger heißt das: Noch ist nichts entgültig entschieden. Das Krypto-Steuerprivileg ist jedoch plötzlich nicht mehr sicher.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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