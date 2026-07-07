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    Tausende gefälschte Kondome auf europäischem Markt entdeckt

    Für Sie zusammengefasst
    • Über 200.000 gefälschte Kondome aus China entdeckt
    • Gefälschte Kondome entsprechen nicht EU Normen
    • Als Spielzeug deklariert und von EU Zoll beschlagnahmt
    Tausende gefälschte Kondome auf europäischem Markt entdeckt
    Foto: Siarhei - 356130783

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mehr als 200.000 gefälschte Kondome aus China sind in Europa angeboten worden. Die Verhütungsmittel seien unter dem Namen und mit dem Logo einer bekannten Marke vertrieben worden, heißt es in einer Mitteilung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf). Den genauen Markennamen nannte die Behörde mit Sitz in Brüssel auf Anfrage nicht.

    "Gefälschte Kondome sind gefährlich. Sie sind nicht getestet, unkontrolliert und unsicher", sagte Olaf-Direktor Petr Klement der Mitteilung zufolge. Solche Produkte ermöglichten die Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten. Die gefälschten Präservative erfüllen der Behörde zufolge nicht die EU-Qualitätsanforderungen für medizinische Güter, wenn es etwa um Tests auf Haltbarkeit, Stabilität oder Verunreinigungen geht.

    Falsche Kondome als Spielzeuglieferung ausgegeben

    Die europäische Behörde hat die Schmuggelroute der falschen Kondome ausfindig gemacht, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Demnach untersuchte Olaf gemeinsam mit Zollbehörden in Rumänien, Serbien und Spanien beschlagnahmte Produkte, nachdem sie erste Hinweise von nationalen Behörden erhalten hatte.

    Die gefälschten Kondome mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 200.000 Euro stammten aus der gleichen Quelle aus China und seien fälschlicherweise als Spielzeuge ausgegeben worden. Die Exporteure der Ladungen habe Olaf in Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden ausfindig machen können./mib/DP/jha






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