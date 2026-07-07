ANALYSE-FLASH
Bernstein startet SpaceX mit 'Outperform' - Ziel 239 Dollar
- Bernstein stuft SpaceX mit Kursziel 239 US-Dollar
- Bewertung hängt vom Erfolg der Raketenstarts ab
- Kernrisiken Starship Hochlauf Halbleiter Rechenleistung
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat SpaceX mit "Outperform" und einem Kursziel von 239 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Bewertung des Raumfahrt- und KI-Unternehmens hänge maßgeblich vom Erfolg seiner Raketen-Startkapazitäten ab, wobei die Wertschöpfung vor allem durch KI-Anwendungen in orbitalen Rechenzentren generiert werde, schrieb Douglas S. Harned in seiner am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Zu den Kernrisiken zählt er den Hochlauf der Starship-Starts, die Verfügbarkeit von Halbleitern sowie die langfristige Nachfrage nach Rechenleistung./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 04:01 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 139,5 auf Tradegate (07. Juli 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 239,00USD was eine Bandbreite von +47,31 %/+71,74 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 239 US-Dollar
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