Bernstein startet SpaceX mit 'Outperform' - Ziel 239 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 139,5 auf Tradegate (07. Juli 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -4,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,38 %.

Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 239,00USD was eine Bandbreite von +47,31 %/+71,74 % bedeutet.