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    RBC ernennt Hurrell und Beer zu Co-CEOs um Europas Wachstum zu beschleunigen

    Mit einem Führungsduo an der Spitze von RBC Europe Limited stellt die Royal Bank of Canada die Weichen für beschleunigtes Wachstum und eine eng verzahnte Europa‑Strategie.

    RBC ernennt Hurrell und Beer zu Co-CEOs um Europas Wachstum zu beschleunigen
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • 07.07.2026: Die Royal Bank of Canada (RBC) ernannte Sian Hurrell und Robin Beer zu Co‑CEOs von RBC Europe Limited (RBCEL).
    • In ihren erweiterten Funktionen legen sie gemeinsam die strategische Ausrichtung für Europa fest und übernehmen Governance sowie aufsichtsrechtliche Überwachung der Kapitalmarkt‑ und Vermögensverwaltungsaktivitäten.
    • Beide behalten ihre bisherigen Aufgaben: Hurrell bleibt Leiterin Kapitalmärkte Europa; Beer bleibt Head Global Sales & Relationship Management und CEO von RBC Wealth Management Europe.
    • Zweck der Ernennung ist, das Wachstum in Europa zu beschleunigen und die Chancen des kombinierten Geschäftsportfolios (Vermögensverwaltung, Kapitalmärkte, Vermögensberatung) besser zu nutzen.
    • RBC hat durch umfangreiche Investitionen, insbesondere die Integration von Brewin Dolphin, seine Vermögensverwaltung gestärkt und zählt zu den fünf führenden Anbietern im Vereinigten Königreich.
    • In Europa ist RBC mit mehr als 5.400 Mitarbeitenden in 11 Ländern präsent und bietet Lösungen über die Geschäftsbereiche RBC BlueBay Asset Management, RBC Capital Markets und RBC Wealth Management an.



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    RBC ernennt Hurrell und Beer zu Co-CEOs um Europas Wachstum zu beschleunigen Mit einem Führungsduo an der Spitze von RBC Europe Limited stellt die Royal Bank of Canada die Weichen für beschleunigtes Wachstum und eine eng verzahnte Europa‑Strategie.
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