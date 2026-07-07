JEFFERIES stuft Shell (neu) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shell nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 45 Pence auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern habe überraschend starke Volumina erzielt, schrieb Mark Wilson am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Er wertet dies moderat positiv für die Aktie./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 35,05EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 12:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Mark Wilson

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 0,45

Kursziel alt: 0,45

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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