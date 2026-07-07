First Mining nach Kurswende auf dem Weg zum Jahrestop

Der Sechsmonatschart des kanadischen Goldprojektentwicklers First Mining (WKN A2JBPS / TSX FF) zeigt nach dem Hochpunkt im Januar eine kontinuierliche Abwärtsbewegung unterhalb der roten Trendlinie. Bei dem finalen Kursrutsch Anfang Juni geriet die Notierung erstmalig auch unter die 200 Tagelinie.

Dies wurde aber in kürzester Zeit wieder rückgängig gemacht und der darauf folgende, von starken Umsätzen begleitete massive Kursimpuls nach oben konnte die Trendlinie und auch die 100er deutlich hinter sich lassen. Seitdem geht es oberhalb der grünen Trendlinie weiter aufwärts in Richtung des Januarhochs.

Die 200 Tagelinie steigt weiter an – auch die 100er wendete kürzlich wieder nach oben und verläuft zudem erfreulicherweise ungebrochen oberhalb der 200er.

Vor drei Wochen gelang dem MACD-Indikator ein Kaufsignal (die blaue Linie kreuzt die rote Linie nach oben) welches bislang keine Schwäche zeigt.

Zudem fliesst seit wenigen Tagen nun auch wieder Kapital in die Aktie hinein – dies signalisiert der Chaikin Money Flow durch den Verlauf in der grünen Zone.

Ein Überkauftstatus ist bislang nicht zu erkennen - der Overbought/ Oversold Indikator notiert mit 1,1 klar im positiven Bereich, ist aber noch deutlich von einer Überhitzung (ab 2,0) entfernt.



Quelle: Comdirect

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