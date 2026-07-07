Flughafen Catania nach Ascheregen von Ätna wieder in Betrieb

TUI hält Sommersaison nicht für verloren

TUI sieht die Nachfrage für den Sommer stabil. Deutschland-Chef Benjamin Jacobi (Foto) berichtet über aktuelle Buchungsimpulse für die Türkei und Ägypten. Zugleich baut der Veranstalter das Angebot an Familienhotels mit Wasserparks, günstigen Drei-Sterne-Plus-Angeboten und mehrtägigen Erlebnisbausteinen aus.

Die Verunsicherung ist vorbei", sagte TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi bei einem Medientermin in Berlin. Nach dem Einbruch der Nachfrage für Ägypten und die Türkei infolge des Kriegs im Iran kehre das Interesse an beiden Reisezielen spürbar zurück.

TUI spricht von anhaltender Nachfrage nach Pauschalreisen, aber auch von einem veränderten Buchungsverhalten. Viele Familien hätten früh geplant, andere Kunden entschieden sich wieder deutlich kurzfristiger. "Noch nie lagen langfristige Planung und spontane Reiseentscheidungen so nah beieinander wie in diesem Sommer", sagt Jacobi.

Antalya liegt vor Mallorca

Dynamisch entwickelt sich nach Angaben von TUI die Türkei. Antalya habe die Spitzenposition in der Sommerhitliste zurückerobert und liege vor Mallorca sowie den griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Jacobi spricht von einem "Destinationsrennen", dessen Ausgang noch offen sei. Zu den meistgebuchten Sommerzielen gehörten außerdem Hurghada, Fuerteventura, Gran Canaria, Dalaman und Teneriffa. Zunehmend eng wird es nach Angaben des Veranstalters auf Djerba in Tunesien sowie auf den kleineren griechischen Inseln Santorin, Mykonos, Zakynthos und Samos.

"Splashworld" bündelt Wasserpark-Hotels

Zum Start der Sommerferien führt TUI im deutschen Markt das Konzept Splashworld ein. Darunter bündelt der Konzern 25 Hotels mit direktem oder nahem Zugang zu Wasserparks. Die Häuser liegen in Familienzielen wie der Türkei, Griechenland, Ägypten und Spanien sowie in Mexiko und der Dominikanischen Republik.

Neu hinzugekommen sind auch zwei TUI Kids Clubs in Deutschland, in der Lüneburger Heide und an der Mosel. Am Gardasee hat zudem der erste TUI Kids Club Italiens eröffnet. Für preisbewusste Kunden wurde das Drei-Sterne-Plus-Angebot bei TUI Suneo erweitert.

Europa bleibt Schwerpunkt

Rund 80 Prozent der TUI-Kunden buchen ihren Sommerurlaub innerhalb Europas. Im Fokus stehen Ziele rund um das Mittelmeer, die Kanaren und die Kapverden. Auf der Fernstrecke bleiben die USA im TUI-Portfolio vorn. Auf der östlichen Langstrecke liegt Thailand an der Spitze. Dynamisch entwickeln sich laut TUI außerdem Mauritius, Kanada, Vietnam, Mexiko und Costa Rica.

Zugleich werde der Urlaub individueller, berichtet Steffen Boehnke, Direktor der Luxussparte Airtours. Adults-only-Hotels, Soloreisen und persönliche Auszeiten gewinnen demnach an Bedeutung. Auch Ausflüge, Natur- und Kulturerlebnisse sowie mehrtägige Touren seien stärker gefragt.

Um die Saison in wichtigen Zielen zu verlängern, legt TUI, wie bereits in den Vorjahren zusätzlichen Flugkapazitäten nach Heraklion im November auf. Auch ausgewählte Ganzjahresziele sollen ausgebaut werden. Genannt werden Boa Vista, Sansibar, Curaçao, Vietnam und Japan. Auf Boa Vista plant TUI etwa einen neuen Robinson Club, der 2027 eröffnen soll.

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