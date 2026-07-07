Flughafen Catania nach Ascheregen von Ätna wieder in Betrieb
- Wiederaufnahme des Flugbetriebs am Flughafen Catania
- Warnstufe am Ätna von Rot auf Orange herabgesetzt
- Passagiere sollen Flugstatus vor der Anreise prüfen
CATANIA (dpa-AFX) - Nach der vorübergehenden Sperrung wegen des Ascheregens am Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugbetrieb am Flughafen Catania wieder aufgenommen worden. Wie die Betreibergesellschaft SAC mitteilte, wurde die Warnstufe für die vulkanische Aktivität von Rot auf Orange herabgesetzt. Daraufhin seien Starts und Landungen mit sofortiger Wirkung wieder freigegeben worden.
Nach Angaben des Flughafens sind die betroffenen Luftraumsektoren wieder vollständig nutzbar. Sämtliche Start- und Landedienste stünden wieder zur Verfügung. Passagiere wurden dennoch gebeten, vor der Anreise zum Airport den Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen.
Der Flughafen war zuvor wegen anhaltenden Ascheregens infolge vulkanischer Aktivität des größten Vulkans Europas geschlossen worden. Nahezu alle Verbindungen fielen aus, darunter auch mehrere nach Deutschland. Seit dem Wochenende rumorte der Ätna wieder; am frühen Sonntagmorgen wurden starke Ascheemissionen gemeldet. Später verstärkte sich die Aktivität, eine Wolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel auf./rme/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 7,24 auf Tradegate (07. Juli 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,93 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,67 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,05 %/+24,24 % bedeutet.
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Die Lage wird immer besser für TUI. Und LVs über 50 MIo (über0,5%) real also 75 -150 Mio Stück!
TUI hält Sommersaison nicht für verloren
TUI sieht die Nachfrage für den Sommer stabil. Deutschland-Chef Benjamin Jacobi (Foto) berichtet über aktuelle Buchungsimpulse für die Türkei und Ägypten. Zugleich baut der Veranstalter das Angebot an Familienhotels mit Wasserparks, günstigen Drei-Sterne-Plus-Angeboten und mehrtägigen Erlebnisbausteinen aus.
Die Verunsicherung ist vorbei", sagte TUI-Deutschland-Chef Benjamin Jacobi bei einem Medientermin in Berlin. Nach dem Einbruch der Nachfrage für Ägypten und die Türkei infolge des Kriegs im Iran kehre das Interesse an beiden Reisezielen spürbar zurück.
TUI spricht von anhaltender Nachfrage nach Pauschalreisen, aber auch von einem veränderten Buchungsverhalten. Viele Familien hätten früh geplant, andere Kunden entschieden sich wieder deutlich kurzfristiger. "Noch nie lagen langfristige Planung und spontane Reiseentscheidungen so nah beieinander wie in diesem Sommer", sagt Jacobi.
Antalya liegt vor Mallorca
Dynamisch entwickelt sich nach Angaben von TUI die Türkei. Antalya habe die Spitzenposition in der Sommerhitliste zurückerobert und liege vor Mallorca sowie den griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Jacobi spricht von einem "Destinationsrennen", dessen Ausgang noch offen sei. Zu den meistgebuchten Sommerzielen gehörten außerdem Hurghada, Fuerteventura, Gran Canaria, Dalaman und Teneriffa. Zunehmend eng wird es nach Angaben des Veranstalters auf Djerba in Tunesien sowie auf den kleineren griechischen Inseln Santorin, Mykonos, Zakynthos und Samos.
"Splashworld" bündelt Wasserpark-Hotels
Zum Start der Sommerferien führt TUI im deutschen Markt das Konzept Splashworld ein. Darunter bündelt der Konzern 25 Hotels mit direktem oder nahem Zugang zu Wasserparks. Die Häuser liegen in Familienzielen wie der Türkei, Griechenland, Ägypten und Spanien sowie in Mexiko und der Dominikanischen Republik.
Neu hinzugekommen sind auch zwei TUI Kids Clubs in Deutschland, in der Lüneburger Heide und an der Mosel. Am Gardasee hat zudem der erste TUI Kids Club Italiens eröffnet. Für preisbewusste Kunden wurde das Drei-Sterne-Plus-Angebot bei TUI Suneo erweitert.
Europa bleibt Schwerpunkt
Rund 80 Prozent der TUI-Kunden buchen ihren Sommerurlaub innerhalb Europas. Im Fokus stehen Ziele rund um das Mittelmeer, die Kanaren und die Kapverden. Auf der Fernstrecke bleiben die USA im TUI-Portfolio vorn. Auf der östlichen Langstrecke liegt Thailand an der Spitze. Dynamisch entwickeln sich laut TUI außerdem Mauritius, Kanada, Vietnam, Mexiko und Costa Rica.
Zugleich werde der Urlaub individueller, berichtet Steffen Boehnke, Direktor der Luxussparte Airtours. Adults-only-Hotels, Soloreisen und persönliche Auszeiten gewinnen demnach an Bedeutung. Auch Ausflüge, Natur- und Kulturerlebnisse sowie mehrtägige Touren seien stärker gefragt.
Um die Saison in wichtigen Zielen zu verlängern, legt TUI, wie bereits in den Vorjahren zusätzlichen Flugkapazitäten nach Heraklion im November auf. Auch ausgewählte Ganzjahresziele sollen ausgebaut werden. Genannt werden Boa Vista, Sansibar, Curaçao, Vietnam und Japan. Auf Boa Vista plant TUI etwa einen neuen Robinson Club, der 2027 eröffnen soll.
https://www.reisevor9.de/inside/tui-haelt-sommersaison-nicht-fuer-verloren
Denkt immer dran...wir haben hier KGV um ca 6......für kommendes Geschäftsjahr......und steigende Dividenden...sinkende Verschuldungen...und immer mehr Best Ager, die im Geld ersaufen und nicht alles vererben wollen.....also auch via TUI sich ein schönes Leben machen....