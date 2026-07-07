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    Flughafen Catania nach Ascheregen von Ätna wieder in Betrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Wiederaufnahme des Flugbetriebs am Flughafen Catania
    • Warnstufe am Ätna von Rot auf Orange herabgesetzt
    • Passagiere sollen Flugstatus vor der Anreise prüfen
    Flughafen Catania nach Ascheregen von Ätna wieder in Betrieb
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    CATANIA (dpa-AFX) - Nach der vorübergehenden Sperrung wegen des Ascheregens am Vulkan Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugbetrieb am Flughafen Catania wieder aufgenommen worden. Wie die Betreibergesellschaft SAC mitteilte, wurde die Warnstufe für die vulkanische Aktivität von Rot auf Orange herabgesetzt. Daraufhin seien Starts und Landungen mit sofortiger Wirkung wieder freigegeben worden.

    Nach Angaben des Flughafens sind die betroffenen Luftraumsektoren wieder vollständig nutzbar. Sämtliche Start- und Landedienste stünden wieder zur Verfügung. Passagiere wurden dennoch gebeten, vor der Anreise zum Airport den Status ihres Fluges bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen.

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    Der Flughafen war zuvor wegen anhaltenden Ascheregens infolge vulkanischer Aktivität des größten Vulkans Europas geschlossen worden. Nahezu alle Verbindungen fielen aus, darunter auch mehrere nach Deutschland. Seit dem Wochenende rumorte der Ätna wieder; am frühen Sonntagmorgen wurden starke Ascheemissionen gemeldet. Später verstärkte sich die Aktivität, eine Wolke stieg rund 1,5 Kilometer über den Gipfel auf./rme/DP/stk

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,93 %.

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    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +38,05 %/+24,24 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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