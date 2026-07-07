JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 5,75 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) der Airline-Holding im zweiten Jahresviertel liege 4 Prozent über der durchschnittlichen Analystenschätzung, schrieb Harry Gowers am Montag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Für das laufende Geschäftsjahr erhöhte der Experte seine Ebit-Erwartung um 6 Prozent aufgrund gesunkener Treibstoffkosten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 5,642EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 12:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

