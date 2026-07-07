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    Besonders beachtet!

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    Western Digital Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 07.07.2026

    Am 07.07.2026 ist die Western Digital Aktie, bisher, um -6,28 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 07.07.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Western Digital aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.07.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Western Digital Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,28 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der Western Digital Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Western Digital-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +82,13 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -19,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,60 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Western Digital um +220,83 % gewonnen.

    Während Western Digital deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,03 %.

    Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,03 %
    1 Monat +7,60 %
    3 Monate +82,13 %
    1 Jahr +756,03 %
    Stand: 07.07.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 162,50 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,16 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -8,26 %.

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    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    -6,86 %
    -17,24 %
    +8,35 %
    +82,58 %
    +758,22 %
    +1.773,29 %
    +998,71 %
    +1.409,73 %
    +2.098,91 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060
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