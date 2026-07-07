EUR/USD tritt auf der Stelle – 1,14338 USD

EUR/USD zeigt sich stabil bei 1,14338. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in EUR/USD investiert, lag der Preis bei 1,105655USD. Heute notiert EUR/USD bei 1,14338USD. Ihr Einsatz wäre nun 5.170,60USD wert – ein Zuwachs von +3,41 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD

Das Anleger-Sentiment zu EUR/USD auf wallstreetONLINE ist aktuell neutral bis leicht bullisch. In den letzten 14 Tagen bewegte sich der Kurs seitlich grob zwischen 1,1320 und 1,1490, aktuell um 1,14. Widerstände: ca. 1,1473–1,1495; Unterstützung: 1,1324–1,1275. Ein Durchbruch über 1,15 könnte Erholung bis ca. 1,16–1,21 bedeuten; Unterschreitung von 1,1324 belastet die Lage.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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