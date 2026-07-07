Silberpreis
Bärenattacke Silber fällt auf 60,78 USD
Silber bricht ein und fällt auf 60,78 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,44 %
|1 Monat
|-7,35 %
|3 Monate
|-14,99 %
|1 Jahr
|+68,11 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,62776USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 60,78USD ein Wert von 2.371,76USD geworden – ein Gewinn von +137,18 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Fazit zum Anleger-Sentiment auf wallstreetONLINE: Silber wird primär fundamentaldatengetrieben gesehen – starke Investitionsnachfrage, schrumpfende Depotbestände und Defizit-Szenarien (2026) stützen das Thema. Technisch/kurstechnisch bleibt es volatil; Kursreaktionen hängen stark von Zins- und Dollar-Entscheidungen ab. Als Zielmarken werden 660 USD erwähnt, doch auch Warnungen vor Korrekturen bestehen. Insgesamt gemischtes, teils bullisches, teils nervöses Sentiment. 14 Tage: volatil, kein klares Trendbild.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|330,50EUR
|-0,54 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,34EUR
|-0,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|233,06EUR
|-0,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|312,70EUR
|-1,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|85,02EUR
|+0,95 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|499,14EUR
|-1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|346,52EUR
|-0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,21EUR
|-0,62 %
|Long
|1
|0,00
|116,26EUR
|-0,54 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,147EUR
|+1,02 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.