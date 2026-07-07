Bärenattacke Silber fällt auf 60,78 USD

-2,08 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,44 % 1 Monat -7,35 % 3 Monate -14,99 % 1 Jahr +68,11 %

Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinktauf 60,78und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Silber bei 25,62776USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 60,78USD ein Wert von 2.371,76USD geworden – ein Gewinn von +137,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Fazit zum Anleger-Sentiment auf wallstreetONLINE: Silber wird primär fundamentaldatengetrieben gesehen – starke Investitionsnachfrage, schrumpfende Depotbestände und Defizit-Szenarien (2026) stützen das Thema. Technisch/kurstechnisch bleibt es volatil; Kursreaktionen hängen stark von Zins- und Dollar-Entscheidungen ab. Als Zielmarken werden 660 USD erwähnt, doch auch Warnungen vor Korrekturen bestehen. Insgesamt gemischtes, teils bullisches, teils nervöses Sentiment. 14 Tage: volatil, kein klares Trendbild.