Wolters Kluwer Aktie gewinnt an Wert - 07.07.2026

Die Wolters Kluwer Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,55 % auf 59,50€ zulegen. Das sind +1,48 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wolters Kluwer Aktie. Nach einem Plus von +0,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 59,50€, mit einem Plus von +2,55 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Wolters Kluwer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,76 %.

Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +4,15 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wolters Kluwer einen Rückgang von -35,21 %.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,15 % 1 Monat -9,69 % 3 Monate -11,76 % 1 Jahr -58,73 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 07.07.2026, 13:04 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,82 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %.

Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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