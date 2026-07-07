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Wolters Kluwer Aktie gewinnt an Wert - 07.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Wolters Kluwer Aktie bisher um +2,55 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.
Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.
Wie hat sich die Wolters Kluwer-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Die Wolters Kluwer Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,55 % auf 59,50€ zulegen. Das sind +1,48 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wolters Kluwer Aktie. Nach einem Plus von +0,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 59,50€, mit einem Plus von +2,55 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der Kurs der Wolters Kluwer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,76 %.
Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +4,15 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Wolters Kluwer einen Rückgang von -35,21 %.
Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,15 %
|1 Monat
|-9,69 %
|3 Monate
|-11,76 %
|1 Jahr
|-58,73 %
Informationen zur Wolters Kluwer Aktie
Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,82 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 07.07. - FTSE Athex 20 stark +1,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von S&P Global und Co.
S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,31 %.
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Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.