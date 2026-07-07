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    U-Bootjäger in der Arktis

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    Dänemark will US-Flugzeuge kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dänemark kauft zwei P-8A Poseidon aus den USA
    • Aufklärung über Arktis und Nordatlantik verbessern
    • Stärkt Überwachung Grönlands und NATO-Kooperation
    U-Bootjäger in der Arktis - Dänemark will US-Flugzeuge kaufen
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark will vorerst zwei Flugzeuge aus den USA kaufen, um die Arktis und den Nordatlantik besser überwachen zu können. Bei den Maschinen handle es sich um die P-8A Poseidon des Flugzeugbauers Boeing , teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Flugzeuge seien besonders gut geeignet, um große Seegebiete zu überwachen und feindliche U-Boote aufzuspüren. Sie basieren auf der Passagiermaschine Boeing 737-800.

    Das Ministerium betonte die Rolle, die die Flugzeuge bei der Verteidigung Grönlands spielen können. "Mit den neuen Seefernaufklärern wird Dänemarks Fähigkeit zur Wahrung seiner Souveränität und zur Überwachung der Region erheblich ausgebaut", sagte der dänische Verteidigungsminister Jeppe Bruus laut Mitteilung. "Darüber hinaus ist die Beschaffung ein klares Signal, dass wir unsere gemeinsame Aufgabe innerhalb der Nato ernst nehmen."

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    Warum Dänemark auf die U-Bootjäger von Boeing setzt

    Zuvor hatte zeitweise zur Diskussion gestanden, zu dem Zweck vergleichbare Flugzeuge aus Norwegen anzumieten oder schwedische Aufklärungsflieger zu kaufen. Dass die Wahl nun stattdessen auf die US-Flugzeuge fiel, begründete Dänemark auch damit, dass mehrere Nato-Partner - darunter auch Deutschland - auf die U-Bootjäger von Boeing setzen. Das Land prüft in Bezug auf die Flugzeuge eine Zusammenarbeit mit Verbündeten.

    US-Präsident Donald Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder seine Absicht betont, Grönland unter seine Kontrolle zu bringen und an der Fähigkeit Dänemarks gezweifelt, die Arktisinsel gegen Feinde verteidigen zu können. Grönland ist weitgehend autonom, gehört aber zum dänischen Königreich./wbj/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 204,4 auf Tradegate (07. Juli 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +9,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 161,13 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +34,54 %/+44,32 % bedeutet.





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