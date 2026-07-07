Samsung – ist der Peak erreicht?

Samsung verdient derzeit fast alles mit Speicherchips für K.I.-Rechenzentren. Das macht die Aktie stark, aber auch anfällig. Für das zweite Quartal stellt der Konzern 171 Billionen Won Umsatz und 89,4 Billionen Won operativen Gewinn in Aussicht. Das wäre ein außergewöhnlich hohes Margenniveau. Trotzdem fiel die Aktie, weil Investoren nicht am Boom zweifeln, sondern an seiner Haltbarkeit: Speicherchips bleiben ein zyklisches Geschäft, und in solchen Zyklen kippen die Margen meist früher als die Umsätze.

Die Zahlen aus dem ersten Quartal zeigen, wie stark Samsung inzwischen am Halbleitergeschäft hängt. Bei 133,9 Billionen Won Umsatz erzielte der Konzern 57,2 Billionen Won operativen Gewinn. Der Chipbereich lieferte davon 53,7 Billionen Won und damit fast den gesamten Ergebnisbeitrag. Das klassische Bild von Samsung als breit aufgestelltem Elektronikkonzern trägt für die Bewertung deshalb nur noch begrenzt. Smartphones, Displays und Konsumgeräte zählen weiter, aber der Börsenkurs reagiert vor allem auf die Frage, wie lange K.I.-Server, HBM-Speicher, DDR5 und Enterprise-SSDs knapp und hochprofitabel bleiben.