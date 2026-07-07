UBS stuft RIO TINTO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 7300 Pence auf "Neutral" belassen. Bisher erschienen die Fortschritte beim im Dezember vorgelegten Plan für die Veräußerung von Aktivitäten im Wert von bis zu 10 Milliarden US-Dollar überschaubar, schrieb Myles Allsop am Montagnachmittag. Einige Prozesse habe der Bergbaukonzern aber wohl in Gang gebracht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 80,70EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 13:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Myles Allsop

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 73,00 £ , was eine Steigerung von +5,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer