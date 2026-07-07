Kursrally von TKMS stockt trotz Milliarden-Deal mit Kanada

Kanada setzt bei der Erneuerung seiner U-Boot-Flotte auf eine milliardenschwere Kooperation mit Deutschland und Norwegen. Für TKMS ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte. Dabei sollen die Kieler bis zu zwölf U-Boote liefern, wie Premierminister Mark Carney in Halifax vor seiner Abreise zum Nato-Gipfel in Ankara sagte, der am heutigen Dienstag beginnt.

FRANKFURT/SEOUL (dpa-AFX) - Nach fast einem Drittel Kurszuwachs in fünf Tagen ist die Rally der Aktien von TKMS am Dienstag ins Stocken geraten - trotz eines Milliardendeals mit Kanada. Bei 98,20 Euro drehten die Papiere der Marinewerft am Morgen kurz vor der Charthürde um 100 Euro ab und kosteten gegen Mittag nur noch 91 Euro, zweieinhalb Prozent weniger als tags zuvor. Am Montagmittag kamen die ersten Nachrichten zu dem U-Boot-Deal mit Kanada in den Markt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte die Entscheidung: "Dies ist ein großes, strategisches Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen auf Jahrzehnte verbindet." Die kanadische Regierung setze damit vor dem Nato-Treffen ein starkes Zeichen der transatlantischen Zusammenarbeit.

Ausgestochen wurde das südkoreanische Unternehmen Hanwha Ocean . Dessen Aktien brachen letztlich um fast 22 Prozent ein.

Die Südkoreaner sahen sich als Opfer der "Barriere, die das Nato-Bündnis darstellt". Südkorea ist kein vollwertiges Nato-Mitglied, gilt jedoch als wichtiges Partnerland der Militärallianz im Indopazifik. Präsident Lee Jae Myung nimmt in Ankara erstmals seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr persönlich an einem Nato-Gipfel teil.

Von Analysten bekam TKMS derweil weiteres Lob. Mit diesem Deal habe man nun alle seine großen Chancen auch in trockene Tücher gebracht, und damit die Stärken eindrucksvoll unterstrichen, schrieb Sriram Krishnan von der Deutschen Bank. Der Experte erinnerte dabei auch an die jüngste Planänderung des deutschen Verteidigungsministeriums, das auf die Fregattenklasse 128 von TKMS setzen will und damit Rheinmetall mit ihrem Typ F126 eine Absage erteilte. Rheinmetall-Aktien haben diesen Rückschlag von 24. Juni immer noch nicht ganz verarbeitet, die Papiere von TKMS stehen derweil deutlich höher.

Sollten es die TKMS-Aktien über die Charthürde im Bereich 100 Euro schaffen, wäre der Weg frei zum Rekord vom ersten Handelstag im vergangenen Oktober bei 107 Euro./ag/la/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.136 auf Tradegate (07. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %. Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd.. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -17,12 %/+19,96 % bedeutet.



