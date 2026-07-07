Rainbowco erweitert seine Kompetenzen im Bereich Offshore-Windkraft-Fundamente dank bewährter globaler Projektabwicklungserfahrung

ROC wurde 2011 im Qidong Marine Industrial Park in der Provinz Jiangsu gegründet und hat sich zu einem der führenden Produktionsstandorte Chinas für Offshore-Wind-, Schiffbau- und Meerestechnikausrüstung entwickelt.

QIDONG, China, 7. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. (ROC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Rainbowco Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co., Ltd. (RHI) (SZSE: 002483) baut seine Position im Bereich der Herstellung von Offshore-Windkraftanlagen durch umfangreiche Produktionskapazitäten, umfassende Erfahrung in der Projektabwicklung und globale Servicekapazitäten weiter aus. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, das nachhaltige Wachstum der globalen Offshore-Windkraftbranche mit zuverlässigen Fundamentlösungen zu unterstützen.

Das Unternehmen betreibt einen spezialisierten Produktionsstandort mit einer Fläche von rund 500.000 Quadratmetern und einer 800 Meter langen Uferlinie am Jangtse. Unterstützt durch integrierte Anlagen für Fertigung, Montage, Prüfung, Beschichtung und Schwerlastlogistik ist ROC in der Lage, Fundamente für die Offshore-Windenergie effizient, konsistent und in großem Maßstab zu liefern.

Als wichtiger Geschäftsbereich des Segments für die Herstellung von High-End-Ausrüstung von RHI ist ROC auf die Fertigung von Ausrüstung für die Offshore-Windenergie und den Schiffsbau spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst Offshore-Schiffe, Monopile-Fundamente, Jacket-Fundamente und zugehörige Sekundärkonstruktionen für sowohl küstennahe als auch Tiefsee-Offshore-Windprojekte.

Im Laufe der Jahre hat ROC fast 800 Monopiles für die Offshore-Windenergie sowie komplette Sekundärstahlkonstruktionen für Projekte in China und im Ausland geliefert. Das Unternehmen war zudem am Bau mehrerer wegweisender Offshore-Anlagen beteiligt, darunter „Huadian 1001", Chinas erstes Offshore-Windkraft-Installationsschiff; das 4.000-Tonnen-Schwerlastschiff von IHC; die 600-Tonnen-Offshore-Windkraft-Installationsplattform „Huadian Wenqiang" sowie das Offshore-Windkraft-Betriebs- und Wartungsschiff „Dolphin 01". Diese Projekte haben die Kompetenz von ROC bei der Herstellung großformatiger Offshore-Anlagen weiter gestärkt.

Durch die Nutzung des globalen Fertigungs- und Servicenetzwerks von RHI profitiert ROC von fünf Produktionsstandorten und fast 30 lokalen Servicestandorten auf sechs Kontinenten. Das Geschäft erstreckt sich mittlerweile auf mehr als 50 Länder und Regionen und bietet internationalen Kunden integrierte Lösungen, die von der Projektunterstützung über die Anlagenfertigung bis hin zur Endauslieferung reichen.

Mit Blick auf die Zukunft wird ROC seine technologischen Innovationen, seine Fertigungskapazitäten und seine internationalen Lieferfähigkeiten weiter ausbauen. In enger Zusammenarbeit mit globalen Partnern setzt sich das Unternehmen weiterhin dafür ein, das anhaltende Wachstum der Offshore-Windenergie zu unterstützen und zur globalen Energiewende hin zu einer saubereren und nachhaltigeren Energiezukunft beizutragen.

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