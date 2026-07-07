JPMORGAN stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der zunehmende Rückenwind bei Preisen/Kosten und Margen dürfte eine positive Gewinnentwicklung der europäischen Baustoffkonzerne begünstigen, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Branchenkommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 22:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 79,98EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 12:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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