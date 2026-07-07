BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,90 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften zeigen, dass die europäischen Fluggesellschaften aus dem Krisenmodus heraus und optimistischer als bisher für den Rest des Jahres seien, schrieb Alex Irving am Dienstag in seinem Branchenausblick. Das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran scheine zu halten, was die Kerosinpreise als wichtigen Kostenfaktor begünstige, aber auch Kapazitätskürzungen im Winter unwahrscheinlicher mache. Irvings bevorzugte Titel sind IAG und Ryanair. Hier sei er für den operativen Gewinn (Ebit) beziehungsweise den Nettogewinn optimistischer als der Konsens. Bei Air France-KLM belasteten derweil die Bilanz und die Barmittelabflüsse weiter, und bei Easyjet stehe die Übernahme im Fokus. Die Lufthansa versuche sich derweil inmitten der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften an einer Trendwende./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 10,07EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.





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