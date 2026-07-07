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    Auftrag mit Signalwirkung

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    Nicht SpaceX: Das US-Militär setzt jetzt auf diesen Satellitenbetreiber!

    SES Space & Defense gewinnt einen neuen Rahmenvertrag der US Space Force. Der Deal vereinfacht den weltweiten Bezug sicherer Satellitendienste.

    Für Sie zusammengefasst
    Auftrag mit Signalwirkung - Nicht SpaceX: Das US-Militär setzt jetzt auf diesen Satellitenbetreiber!
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    SES Space & Defense hat einen fünf Jahre laufenden Rahmenvertrag mit dem Space Systems Command der US Space Force gewonnen. Die hundertprozentige SES-Tochter soll künftig verwaltete und abgesicherte Satellitendienste bereitstellen. Ziel ist es, den verschiedenen Teilstreitkräften der USA den schnellen Bezug leistungsfähiger Kommunikationsverbindungen zu erleichtern.

    Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht die Vereinbarung dem US-Verteidigungsapparat, weltweit Ku-Band-Konnektivität abzurufen. Auch in abgelegenen Einsatzgebieten sollen damit stabile und sichere Verbindungen verfügbar sein.

    Fokus auf Geschwindigkeit und Sicherheit

    Alle Leistungen innerhalb des Vertrags basieren auf Ku-Band-Satelliten. Diese gelten als großflächig verfügbar und bieten hohe Übertragungsraten sowie eine zuverlässige Netzabdeckung.

    Zum Angebot gehört die Lösung FlexMove. Sie stellt Verbindungen sowohl für stationäre als auch für mobile Nutzer bereit. Das gilt auch für Regionen ohne Mobilfunkversorgung. Mit FlexGovSecure bietet SES zudem einen Dienst an, der auf die Absicherung sensibler Missionen ausgelegt ist. Die eingesetzte TRANSEC-Technologie soll Signale vor Ortung und Manipulationsversuchen schützen.

    Darüber hinaus umfasst der Vertrag die Luftfahrtlösung FlexAir. Diese entstand gemeinsam mit Satcom Direct Government, einer Tochter des Unternehmens Gogo. Die Dienste werden über die Ku-Band-Terminals "Plane Simple" des Partners bereitgestellt.

     

    SES sieht Vorteile für Militärkunden

    David Broadbent, Präsident und Vorstandschef von SES Space & Defense, betonte die Vorteile des Modells für staatliche Auftraggeber. "Managed Services wie Flex bieten Zugang zu fortschrittlichen SATCOM-Funktionen, ohne dass die Kosten und der Aufwand für die Wartung einer proprietären Infrastruktur anfallen", sagte er. Kunden könnten sich dadurch auf ihre Einsatzziele konzentrieren und zugleich von Geschwindigkeit, Innovation und Effizienz der Industrie profitieren, um neuen Bedrohungen voraus zu bleiben.

    Auch Satcom Direct Government sieht Potenzial in der Zusammenarbeit. Unternehmenschef Hayden Olson erklärte: "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit SES Space & Defense FlexAir anzubieten." Die eigenen Ku-Band-Antennen sowie die Erfahrung mit militärischen Anforderungen würden dazu beitragen, eine nahtlose, robuste und leistungsstarke globale Konnektivität für einsatzkritische Anwendungen bereitzustellen.

    Trend zu kommerziellen Beschaffungsmodellen

    Der Vertragsabschluss unterstreicht den Wandel bei der Beschaffung von Satellitenkommunikation durch US-Behörden. Statt eigener Infrastruktur setzen staatliche Stellen zunehmend auf flexible, kommerziell bereitgestellte Dienste. Für SES eröffnet die Vereinbarung damit die Möglichkeit, seine Position als Anbieter sicherer Satellitenlösungen im Verteidigungssektor weiter auszubauen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SES Global Cert. (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 8,175EUR auf Tradegate (07. Juli 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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