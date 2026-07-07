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    Merz

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    Bei Nato-Treffen 'Geist von Ankara' wecken

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert Einigkeit beim Nato Gipfel in Ankara
    • Merz will stärkeren europäischen Pfeiler in Nato
    • Kanadas Auftrag für zwölf U-Boote stärkt Sicherheit
    Merz - Bei Nato-Treffen 'Geist von Ankara' wecken
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt ungeachtet anhaltender Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Europäern auf ein Signal der Einigkeit beim Nato-Gipfel in der Türkei. "Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken", sagte der CDU-Chef in Berlin vor seinem Abflug zum Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen: Wir bauen eine europäischere Nato, damit die Nato transatlantisch bleiben kann", ergänzte Merz, der von seiner Ehefrau Charlotte begleitet wird.

    Zur Ankündigung von Kanadas Premierminister Mark Carney zur Beschaffung von bis zu zwölf U-Booten des Kieler Marineschiffbauers TKMS sagte Merz, dies sei "einer der größten, wenn nicht der größte Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland". Er fügte hinzu: "Das ist nicht nur wirtschaftlich eine schöne Nachricht, das ist auch eine gute Nachricht für unsere gemeinsame Sicherheit." Das U-Boot-Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt.

    Zum Auftakt des Gipfels setze man damit ein starkes Zeichen für die transatlantische und die europäische Zusammenarbeit, sagte Merz. Das strategische Vorhaben binde Kanada, Deutschland und Norwegen für Jahrzehnte als Partner im nordatlantischen Raum und fuße auf gemeinsamen Interessen und Werten. Er hoffe auf einen guten Nato-Gipfel und eine gute Fortsetzung der transatlantischen Zusammenarbeit mit einem deutlich gestärkten europäischen Pfeiler, sagte der Kanzler./bk/DP/jha

    TKMS

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 91,50 auf Tradegate (07. Juli 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,58 %/+20,75 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen des Kanada-Auftrags für TKMS: Anleger debattieren Kursreaktion und Volatilität (Sell-the-news, Wiedereinstieg bei 80–85/85–93 €), Unsicherheit über Vertragsabschluss, Preisniveau und Margen, Forderung nach neuer Bewertung; Bull-Szenarien sehen nachhaltig zweistellige EBIT-Margen und Kurse über 100–120 €, Skeptiker erwarten nur geringe Gewinne trotz hohem Umsatz.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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    Merz Bei Nato-Treffen 'Geist von Ankara' wecken Bundeskanzler Friedrich Merz setzt ungeachtet anhaltender Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Europäern auf ein Signal der Einigkeit beim Nato-Gipfel in der Türkei. "Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu …
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