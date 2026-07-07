Bei Nato-Treffen 'Geist von Ankara' wecken

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt ungeachtet anhaltender Kritik von US-Präsident Donald Trump an den Europäern auf ein Signal der Einigkeit beim Nato-Gipfel in der Türkei. "Ich wünsche mir, dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken", sagte der CDU-Chef in Berlin vor seinem Abflug zum Nato-Gipfel in der türkischen Hauptstadt Ankara. "Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen: Wir bauen eine europäischere Nato, damit die Nato transatlantisch bleiben kann", ergänzte Merz, der von seiner Ehefrau Charlotte begleitet wird.

Zur Ankündigung von Kanadas Premierminister Mark Carney zur Beschaffung von bis zu zwölf U-Booten des Kieler Marineschiffbauers TKMS sagte Merz, dies sei "einer der größten, wenn nicht der größte Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland". Er fügte hinzu: "Das ist nicht nur wirtschaftlich eine schöne Nachricht, das ist auch eine gute Nachricht für unsere gemeinsame Sicherheit." Das U-Boot-Modell haben Deutschland und Norwegen für die gemeinsame Nutzung entwickelt.