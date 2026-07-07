JEFFERIES stuft DocMorris auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 9,50 Franken auf "Buy" belassen. Die Online-Apotheken Redcare und DocMorris hätten bei ihren Bestell-Apps im Juni einen Rückgang der aktiven Nutzer von jeweils um 6 Prozent zum Vormonat verzeichnet, schrieb Martin Comtesse am Dienstag nach Auswertung der Daten. Allerdings habe sich die Marktstimmung deutlich verbessert: Beide Aktien hätten sich seit ihren Tiefstständen im März inzwischen mehr als verdoppelt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:07 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 9,888EUR auf Lang & Schwarz (07. Juli 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 9,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Martin Comtesse
Analysiertes Unternehmen: DocMorris
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 9,50
Kursziel alt: 9,50
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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