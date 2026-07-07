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    Nato-Chef fordert 'Revolution' in der Verteidigungsindustrie

    Für Sie zusammengefasst
    • Revolution in der transatlantischen Rüstungsindustrie
    • 37 Milliarden Dollar Investitionen und mehr Flächen
    • Kooperation von Russland China und Nordkorea beunruhigt
    Nato-Chef fordert 'Revolution' in der Verteidigungsindustrie
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte fordert angesichts der Bedrohungen durch Länder wie Russland, China und Nordkorea eine "Revolution" in der transatlantischen Verteidigungsindustrie. "Das Summen der Maschinen muss zu einem Dröhnen werden", sagte der Niederländer am Rande des diesjährigen Bündnisgipfels in der Türkei. Das klinge dramatisch, sei aber machbar.

    Als konkrete Schritte für die Revolution nannte Rutte unter anderem weitere langfristige Bestellungen, Investitionen und Bürokratieabbau. Gleichzeitig müsse aber die Industrie bereit sein, mehr Risiken einzugehen. "Die Nachfrage ist da, und das wissen Sie", sagte er an Vertreter der Verteidigungsindustrie gerichtet.

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    2.000 Fußballfelder Produktionsfläche

    Zugleich verwies Rutte auf in den vergangenen Jahren erzielte Fortschritte. "Allein im vergangenen Jahr haben wir gesehen, dass 37 Milliarden Dollar in die Stärkung unserer verteidigungsindustriellen Basis investiert wurden", erklärte er. So gebe es zusätzliche Produktionsfläche in der Größe von mehr als 2.000 Fußballfeldern.

    Als ein konkretes Positivbeispiel nannte Rutte zudem die Munitionsproduktion. "Unseren Prognosen zufolge wird das Bündnis bis zum kommenden Jahr in der Lage sein, jährlich rund vier Millionen Artilleriegeschosse zu produzieren", sagte er. Dies entspreche fast einer Verdopplung im Vergleich zum vergangenen Jahr.

    Den Wert von am Rande des Gipfels angekündigten Rüstungsprojekten bezifferte Rutte auf mehrere Dutzend Milliarden Dollar.

    Kooperation von China und Russland beunruhigt

    Zu den Bedrohungen sagte Rutte, Russland stecke fast die Hälfte seines Staatshaushalts in seine Kriegsmaschinerie, und die Verteidigungsindustrie arbeite rund um die Uhr. Zudem bauten China und Nordkorea ihre nuklearen Fähigkeiten aus, und auch beim Iran müsse man trotz der Angriffe der USA wachsam bleiben. "Diese Länder arbeiten zunehmend zusammen", sagte Rutte. "Das sollte uns alle beunruhigen."/aha/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 207,5 auf Tradegate (07. Juli 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +29,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 5,78 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -16,58 %/+20,75 % bedeutet.





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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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