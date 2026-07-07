ZenaTech-Tochter ZenaDrone erweitert ihr Verteidigungsdrohnen-Portfolio mit dem ersten Prototypen der Drohne IQ Sphere für autonome Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen in Umgebungen ohne GPS-Empfang

Die fußballgroße autonome Drohne der IQ-Serie wurde für Dual-Use-Anwendungen konzipiert und soll bei Inspektionen in der Industrie, in der öffentlichen Sicherheit und im Bereich kritischer Infrastruktureinrichtungen zum Einsatz kommen.

Vancouver, British Columbia / 7. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der Entwicklung eines Prototypen der Drohne IQ Sphere begonnen hat. Diese autonome Plattform von der Größe eines Fußballs wurde speziell für den Verteidigungssektor konzipiert und ist für Inspektions-, Überwachungs- und Aufklärungsanwendungen (ISR) sowie Remote-Interaktionen in Gebieten ohne GPS-Empfang und bei beengten Platzverhältnissen vorgesehen. Die Plattform liefert Informationen in Echtzeit sowie ein umfassendes Lagebild, um den Einsatzkräften bei Gebäudedurchsuchungen, Tunnelerkundungen, Schiffsdurchsuchungen und anderen risikoreichen Missionen mehr Schutz zu bieten. Zu den voraussichtlichen Anwendungen im kommerziellen Bereich zählen die Inspektion von Pipelines und unterirdischen Versorgungsleitungen, die Sicherung kritischer Infrastruktureinrichtungen, die Inspektion von untertägigen Bergwerksbetrieben sowie gefährliche Einsätze in der Industrie.

„Autonome Systeme verändern die Herangehensweise der Verteidigungskräfte und Betreiber kritischer Infrastruktureinrichtungen an einige der herausforderndsten Aufgaben, die sie zu bewältigen haben“, weiß Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Egal, ob es um die Navigation in Pipelines, die Inspektion gefährlicher Infrastruktur oder den Betrieb in Umgebungen ohne GPS-Empfang geht – die Nachfrage nach intelligenten Systemen, die Menschen vor Gefahren schützen und gleichzeitig Echtzeitdaten und Lagebilder liefern, wächst stetig. Die Drohne IQ Sphere ist eine weitere wichtige Bereicherung für unser wachsendes Portfolio an autonomen Lösungen und Dual-Use-Technologien, die sich an die wandelnden Anforderungen in den Bereichen Verteidigung, öffentliche Sicherheit und Wirtschaft richten.“

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