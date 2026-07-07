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    Horizon Petroleum schließt überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4.000.000 $ ab

    Horizon Petroleum schließt überzeichnete, nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 4.000.000 $ ab

    Calgary, Alberta – 7. Juli 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM) („Horizon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 23. Juni 2026 und vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange seine überzeichnete Privatplatzierung von Einheiten („Einheiten“) des Unternehmens zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit (Bruttoerlöse von insgesamt 4.125.950 $) abgeschlossen hat.

     

    Dr. David Winter, CEO des Unternehmens, sagte: „Wir freuen uns über den Abschluss dieser überzeichneten Finanzierung und sind begeistert, mit den Arbeiten zur Aufwältigung (Workover) des Bohrlochs und den Produktionstests am Gasbohrloch Lachowice 7 zu beginnen. Die Errichtung des Bohrplatzes ist abgeschlossen, der Bohrlochkopf wurde installiert und wir sind bereit für den Einsatz der Aufwältigungs-Bohranlage, sobald der Vertrag mit dem Lieferanten der Bohranlage finalisiert ist.  Wir gehen davon aus, das Bohrlochaufwältigungs- und Produktionstestprogramm in den nächsten drei Monaten abzuschließen. Diese Arbeiten sind der entscheidende erste Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, eine frühzeitige Produktion aus der Gaserschließung Lachowice aufzubauen. Wir prüfen mehrere uns zur Verfügung stehende Optionen zur Monetarisierung des Gases für die frühe Produktionsphase. Diese beinhalten Gas-to-Power – die Erzeugung und der Verkauf von Strom in das lokale Stromnetz –, komprimiertes Erdgas für den Direktverkauf an Endverbraucher sowie die Gasversorgung für ein modulares Rechenzentrum. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre über unsere Fortschritte bei den Feldarbeiten und unsere Pläne für die vollständige Felderschließung in den nächsten drei bis vier Jahren zu informieren, wodurch ein Vermögenswert von über 500 Mio. USD erschlossen werden könnte. Die Erschließung von Lachowice wird eine zentrale Rolle bei der Erhöhung der inländischen Gasversorgung in Polen spielen und so die Ziele des Landes hinsichtlich Energieunabhängigkeit und -sicherheit unterstützen.   Wir freuen uns sehr, dass das Projekt von den lokalen Behörden und den in der Region lebenden Menschen große Unterstützung erfahren hat. Das Interesse und die Unterstützung unserer Aktionäre und der wichtigsten Berater bei Leede Financial werden vom Unternehmen sehr geschätzt und waren ausschlaggebend für diese erfolgreiche Finanzierung.“

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