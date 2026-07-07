Argentina Metals gibt die Ernennung von Chris Paul und Joaquin Marias zu technischen Beratern bekannt

„Wir freuen uns sehr, Chris und Joaquin als technische Berater des Unternehmens willkommen zu heißen“, sagte Raymond D. Harari, CEO und Vorstandsmitglied von VLLC. „Chris hat sich als einer der führenden Köpfe im Bereich der Exploration in der Bergbauindustrie etabliert und kann auf eine nachweisbare Erfolgsbilanz bei Entdeckungen und der Wertschöpfung zurückblicken. Joaquin bringt eine einzigartige Kombination aus technischem Fachwissen, operativer Erfahrung und fundierten regionalen Kenntnissen des Bergbausektors in Mendoza und Argentinien mit. Ihre Erkenntnisse und ihre Beratung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Explorationsstrategie ausbauen, neue Chancen bewerten und das Unternehmen weiter zu einem führenden Explorationsunternehmen ausbauen. Wir freuen uns darauf, ihre umfangreiche Erfahrung zu nutzen, während wir daran arbeiten, das volle Potenzial unseres Vermögensportfolios auszuschöpfen und langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“

Herr Chris Paul ist Geologe und Führungskraft im Bergbau mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Entdeckung und Kapitalmärkte. Derzeit ist er als Chief Executive Officer und Vorstandsmitglied der Hercules Metals Corp. (TSXV: BIG) tätig, wo er 2021 das Hercules-Projekt im Westen von Idaho identifizierte und erwarb und anschließend 2023 die Entdeckung des Leviathan-Porphyr-Kupfer-Systems leitete. Vor seiner Tätigkeit bei Hercules leitete Chris die Entdeckung des Williams-Kupfer-Gold-Porphyr-Systems im Hank-Projekt im „Goldenen Dreieck“ von British Columbia, das nun von der an der TSXV notierten Kingfisher Metals Corp. weiterentwickelt wird. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Positionen im Bereich der Exploration inne und trug zu zahlreichen Grundlagenerkundungen von Kupfer- und Goldvorkommen in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten bei.